Spanje dreigt met nieuwe diplomatieke crisis tegen ons land na verkeerd gevallen tweets kersvers minister Loones

IB

06 december 2018

04u59

Bron: Belga

0

Een nieuw diplomatiek incident tussen Spanje en België lijkt in de maak. Madrid is ontstemd over tweets van minister van Defensie Sander Loones (N-VA) over de Catalaanse kwestie. Dat meldt De Tijd.