Spandoek tegen politiegeweld aan Brussels justitiepaleis: “Justice pour Adil, Mehdi, Semirah, Mawda” SVM

31 mei 2020

13u42

Bron: Belga 0 Aan de steigers van het Brusselse justitiepaleis hebben activisten vorige nacht een spandoek opgehangen om gerechtigheid te vragen tegen politiegeweld. Boven de hoofdingang prijkt de Franstalige boodschap “Justice pour Adil, Mehdi, Semirah, Mawda. Leur violence n'est pas confinée, notre colère non plus” (Gerechtigheid voor Adil, Mehdi, Semirah, Mawda. Het geweld wordt niet ingeperkt, onze woede ook niet; nvdr).

Daarbij wordt verwezen naar vier jonge slachtoffers van politiegeweld in België. De 19-jarige Brusselaar Adil werd in de nacht van 10 april gedood na een ongeval met een politiewagen toen hij gevlucht was voor een controle. De 17-jarige Mehdi liet op 20 augustus 2019 het leven toen hij op de vlucht ging voor een controle vlak bij het Centraal Station. Hij werd omvergereden door een politiewagen toen hij de Ravensteinstraat overstak.

Mawda kwam op 17 mei 2018 op 2-jarige leeftijd om het leven door een verloren kogel tijdens een achtervolging op de E42. Een agent schoot op een bestelwagen met migranten aan boord. Semira Adamu was de 20-jarige Nigeriaanse asielzoekster die op 22 september 1998 stikte toen twee agenten haar een kussen op het gezicht hadden gedrukt tijdens een poging tot uitwijzing met een vliegtuig op de luchthaven van Zaventem.

De activisten menen dat de overlijdens maar het topje van de ijsberg zijn. Volgens hen is politiegeweld een structureel probleem dat niet kan worden herleid tot de feiten van enkele individuen. Uit een rapport van Dokters van de Wereld uit 2018 blijkt dat een op de vier migranten melding maakt van politiegeweld. Bijna 30 procent is minderjarig, luidt het.