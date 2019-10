Spaanse reisorganisatie neemt 63 Belgische winkels van Thomas Cook over: doorstart voor 195 personeelsleden KVDS

10 oktober 2019

22u32

Bron: Belga 22 Binnenland De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt 63 van de 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann over. Dat heeft persbureau Belga donderdagavond bij de curator vernomen. Dankzij de overname kunnen bijna 200 personeelsleden alsnog aan de slag blijven, twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement had aangevraagd.

De curatoren verschaffen voorlopig geen informatie over welke filialen van de teloorgegane reisgigant onder een nieuwe eigenaar de deuren zullen kunnen openen. Thomas Cook Retail België stelde zowat 500 mensen tewerk, van wie een 150-tal in Brussel en Wallonië. De winkels die een toekomst krijgen onder Wamos, zouden verspreid zijn over het hele land.

Beperkte groep

Door de overname zijn zowat 150 arbeidsplaatsen veiliggesteld in de winkels. Ook op het hoofdkantoor worden enkele activiteiten overgenomen, al gaat het om een beperkte groep van zowat 25 werknemers. Verder kunnen de afdeling incentives (die groepsreizen organiseert voor bedrijven en organisaties), de afdeling e-commerce, de afdeling media en de afdeling cruises hun activiteiten verderzetten, goed voor 10 werknemers. 10 personeelsleden die tewerkgesteld waren in andere ondersteunende diensten, kunnen ook aan de slag blijven.

De rest van het personeel, meer dan 300 medewerkers, kreeg begin vorige week zijn ontslag en moet dus niet rekenen op een baan bij de nieuwe Spaanse speler op de Belgische markt.