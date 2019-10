Spaanse media: “Puigdemont verschijnt voor Brusselse onderzoeksrechter” Stéphanie Romans in Barcelona

18 oktober 2019

10u18 5 Spaanse media melden dat de Catalaanse leider Carles Puigdemont deze morgen verschijnt voor de Brusselse onderzoeksrechter. Het Brussels parket kan die berichten voorlopig niet bevestigen of ontkennen.

De Spaanse nieuwssite El Diario schrijft dat het parket zal moeten beslissen over de aanhouding van Puigdemont, die in ons land verblijft. Het Spaanse hooggerechtshof liet maandag een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitvaardigen tegen de separatistische leider. De Belgische justitie moet dat bevel grondig bestuderen.

Vandaag zou de onderzoeksrechter nog niet definitief beslissen over de uitlevering van Puigdemont, aldus El Diario. Wel moet de onderzoeksrechter beslissen of Puigdemont, in afwachting van de beslissing over een uitlevering, in de gevangenis moet blijven. De Catalaanse leider liet eerder al verstaan dat hij “zijn volledige medewerking verleent” aan het Belgisch gerecht.



De zitting in Brussel vindt uitgerekend plaats op de dag van de nationale staking in Catalonië, waarop honderdduizenden Catalanen zullen protesteren in Barcelona.

Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum hield over de Catalaanse onafhankelijkheid. Zijn partijgenoten die Spanje niet ontvluchtten, kregen begin deze week celstraffen van 9 tot 13 jaar.