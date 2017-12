Spaanse krant : "'Vlaams-nationalisten met heimwee naar Hitler beschermen Puigdemont" mvdb

De regeringsgezinde royalistische Spaanse krant ABC brandt in een artikel dat gisteren verscheen de N-VA helemaal af. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) voor Asiel en Migratie deelt het bewuste stuk vandaag op zijn twitterpagina en zegt in het Spaans als een neonazi te worden geportretteerd. Hij herinnert de krant eraan dat er nog steeds Catalaanse politieke gevangenen in Spaanse gevangenissen zitten opgesloten.

Met krantenkoppen als 'El valedor de Puigdemont en Bélgica ampara a defensores del genocidio Judío (vrij vertaald: Medestanders van Puigdemont in België steunen verdedigers van de genocide op de Joden) en'Nacionalistas flamencos nostálgicos de Hitler protegen a Puigdemont' (vrij vertaald: 'Vlaams-nationalisten met heimwee naar Hitler beschermen Puigdemont') omschrijft Brussels ABC-correspondent Enrique Serbeto de N-VA als een partij die "zonder enige scrupules flirt met het donkerste verleden". "Sommige leiders verbergen hun bewondering niet voor degenen die de invasie van Hitlers nazi-Duitsland toejuichten".

Directe aanleiding is de Catalaanse pro-separatistische massademonstratie van vorige week in Brussel, waar een afvaardiging van de N-VA aan deelnam. Dat Francken aanbood om Puigdemont politiek asiel in België te verlenen, "omdat hij in Spanje niet eerlijk zou worden behandeld" is een doorn in het oog van de krant, die destijds wel de spreekbuis van de Franco-dictatuur leek.

ABC bericht onder meer over de aanwezigheid van Francken in 2014 op het feest voor de 90ste verjaardag van Bob Maes, oud-Volksunie-senator, colloborateur en oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie (VMO). "Maar in de archieven vind je nog steeds de foto's van Bob Maes in Duits uniform of de toespraken van Staf De Clerck die de uitroeiing van de Belgische Joden rechtvaardigen", luidt het in de krant. "Noch partijleider Bart De Wever, noch andere N-VA-'ers wezen hem terecht. Premier Charles Michel, een Franstalige liberaal, weigerde hem te berispen".

Ook het vorige week afgevoerde Eurostadion aan de Brusselse ring wordt in het stuk aangehaald. Het project is volgens ABC door toedoen van de Vlaams-nationalistische regeringspartij gekelderd omdat zij weigerde mee te werken aan een project dat als "motor kon dienen om de nationale (Belgische) cohesie te versterken".

Waarom de N-VA de Catalaanse separatisten volop steunt, is volgens ABC heel duidelijk. "Beiden streven ze hetzelfde doel na. Alleen hebben de Vlaams-nationalisten het nog niet aangedurfd wat de Catalaanse separatisten wel al deden". De krant doelt op het uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid.

AFP Tienduizenden Catalanen betoogden vorige week in Brussel uit steun voor de afgezette Catalaanse separatistische regering.

Jan Jambon portretado como un neofascista, yo como un neonazi. Que raro, estaba pensando que esos prisioneros politicos estaban en una celda española.. o están en una celda española. pic.twitter.com/lHx8Er9xgv Theo Francken(@ FranckenTheo) link

