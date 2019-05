Spaans minderjarig koppeltje dat geseind stond voor moord opgepakt in Schaarbeek kv Stéphanie Romans

22 mei 2019

16u44

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 In een hotel in Schaarbeek heeft het FAST-team, dat voortvluchtigen opspoort, gisterochtend twee Spaanse minderjarigen gearresteerd die geseind stonden voor moord. Dat meldt de federale politie vandaag. Spanje had de twee jongeren internationaal geseind voor de moord op de 53-jarige moeder van een van de twee.

Op dinsdag 14 mei werd de moeder van de zestienjarige P.A.A.Z. als vermist opgegeven in haar woonplaats in Mallorca. Haar zoon was de laatste die haar levend had gezien. Een dag later werd het lichaam van de vrouw teruggevonden in een garage dichtbij haar woning. Het lichaam zat in een plastic zak en vertoonde tekenen van geweld. P.A.A.Z. zou zijn moeder gewurgd hebben omdat ze zijn smartphone had afgenomen.

Onmiddellijk daarna bleek dat de zoon naar Barcelona was gevlucht met zijn vriendinnetje J.C.. Op 15 mei namen ze het vliegtuig naar Brussel, waar ze ondergedoken leefden.



De tieners hadden echter geen gsm’s bij zich en kon dus niet via telefonie worden opgespoord. “Door een cruciale fout konden onze Spaanse collega’s hen traceren”, zegt FAST-baas Martin Van Steenbrugge. Wat hen precies verraden heeft, wil hij niet verklappen. Maandag rond middernacht nam de Spaanse FAST contact op met de Belgische FAST. “Dankzij het informele FAST-netwerk in Europa konden we uren na het telefoontje van de Spaanse speurders al ingrijpen. Net op tijd, anders waren ze misschien al uitgecheckt en weer verdwenen.”

Gisterochtend om zes uur werd het voortvluchtige duo gearresteerd in een kamer van het hotel Bentley in Schaarbeek. De twee tieners lagen nog te slapen. Het was hun laatste dag in het Schaarbeekse hotel en ze zouden dinsdag normaal uitchecken. “De verdachten waren duidelijk verbaasd dat we ze hadden opgespoord. Ze dachten dat ze hier veilig waren en zonder gsm niet getraceerd konden worden”, aldus Van Steenbrugge.