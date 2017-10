Spaak & Tandrad tracht Antwerps autoverkeer te belemmeren uit protest tegen fietsbeleid mvdb

22u27

Bron: Belga 0 Dirk Laenen De actie van Spaak & Tandrad aan het kruispunt van de Plantin-Moretuslei en de Simonsstraat. In Antwerpen heeft de groepering Spaak & Tandrad van activist Peter Terryn vandaag actie gevoerd aan de drie kruispunten waar de voorbije weken fietsers omkwamen bij aanrijdingen. Er daagden enkele tientallen actievoerders op, die probeerden het autoverkeer te belemmeren om aan bestuurders flyers uit te delen. De politie liet dat echter niet toe en begeleidde de manifestatie met haar eigen fietsteam.

Spaak & Tandrad was ook in de jaren negentig al actief in Antwerpen rond dezelfde thematiek en eist nu het ontslag van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Die zou immers een "desastreus mobiliteitsbeleid" hanteren en op die manier zelfs schuldig verzuim plegen in het kader van de recente ongevallen.

Vrijdag vindt in Antwerpen nog een andere, allicht veel grotere manifestatie plaats rond fietsveiligheid, de Critical Mass Bike Ride. Dat is een maandelijkse, normaal gezien feestelijke actie die op verschillende plaatsen ter wereld georganiseerd wordt om aandacht te vragen voor de fietser in de stad, maar die ditmaal in Antwerpen in een andere vorm zal gehouden worden om de slachtoffers van de recente ongevallen te herdenken.



"Daar zullen wij ook aanwezig zijn, maar we vonden het tijd voor een andere soort actie", zegt Terryn, die zichzelf de 'minister van Agitatie' noemt. "Critical Mass heeft tot nu toe ook maar weinig kunnen veranderen aan het beleid. We moeten het stadsbestuur op een andere manier wakker schudden."