Sp.a zwaait met nieuwe mail in F-16-dossier: "Vandeput was wél op de hoogte! U heeft gelogen" Astrid Roelandt

16 mei 2018

11u30 0

In de Kamercommissie Defensie heeft sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen een mail voorgelezen aan een hooggeplaatste militair die zegt dat het perfect mogelijk is om de F-16's te upgraden en dus te verlengen. "En wie staat daar in cc? Steven Vandeput! Dus u was wel op de hoogte, u heeft gelogen." Vandeput reageert woest. "Ik vind die mail niet terug. U ziet spoken!"

De mail waarover Van der Maelen beschikt dateert van september 2017 en is gericht aan generaal Claude Vandevoorde, op dat moment hoofd van de militaire inlichtingendienst. "Ik vind die mail niet terug, dus dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat die nooit verzonden is. Zeg mij naar wie die mail gestuurd is, dan kan ik tenminste een deftig onderzoek voeren. Elke keer weer denkt u hier een document op te diepen waaruit blijkt dat iedereen liegt. Ik ben het echt beu dat u zaken beweert waarvan u geen enkel bewijs heeft."

Maar Van der Maelen is ervan overtuigd dat hij hiermee een bommetje heeft opgediept. "Collega's van de meerderheid, denk heel goed na of jullie dit kunnen blijven accepteren, om door deze minister belazerd te zijn." Hij vraagt om generaal Vandevoorde te horen onder ede. Aan de interne en externe audit hecht hij nu helemaal geen geloofwaardigheid meer. "Er zijn hier personen uit de legertop verschenen die ons ook de waarheid niet verteld hebben! Ik vrees dat ze één voor één onder druk gezet zijn om alleen te lossen wat in het kraam past."

De meerderheid blijft voorlopig achter Vandeput staan. "Dat Van der Maelen eerst eens transparantie geeft aan zijn collega-parlementsleden", zegt Open Vld-parlementslid Tim Vandenput. "Hij vraagt de meerderheid om goed na te denken, wel ik zal dat doen als hij mij een kopij van de mail geeft met de naam van de verzender. Het is duidelijk uit de vorige hoorzittingen dat de minister niet op de hoogte was van de studies van Lockheed Martin. Uit de uitleg van de minister vandaag blijkt dat een eventuele verlenging duur zal zijn, het is dus beter om de aankoopprocedure door te zetten."