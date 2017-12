Sp.a zakt weg en flirt met 10 procentgrens, De Wever opnieuw populairste politicus IVDE

19u02 0 De Freine / Belga N-VA-voorzitter Bart De Wever en sp.a-voorzitter John Crombez. De socialisten blijven stemmen verliezen: sp.a kan nog maar 10,9 procent van de kiezers bekoren. Dat blijkt uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir. N-VA-voorzitter Bart De Wever is opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen.

De Vlaamse socialisten hebben nog nooit zo diep gezeten. Bij de verkiezingen van 2014 behaalde sp.a nog 14 procent van de stemmen, in de vorige Grote Peiling was het nog maar 12,2 procent en vandaag komt de partij uit op 10,9 procent.

Vlaams Belang krabbelt weer recht na een dip in de vorige peiling en haalt weer 10,4 procent - bijna een verdubbeling ten opzichte van haar verkiezingsresultaat drie jaar geleden.

De winst van Vlaams Belang lijkt niet ten koste te gaan van N-VA. De partij van Bart De Wever blijft met kop en schouders boven de andere partijen uitsteken. De Vlaams-nationalisten behalen een peilingsresultaat van 29,5 procent. Daarmee zakken ze wel weer een beetje onder de 30 procent.

CD&V is met 14,1 procent nog maar half zo groot als hun voormalige kartelpartner en verliest tot 4,5 procent ten opzichte van de stembusgang van 2014.

Groen blijft de derde partij van Vlaanderen met 13,2 procent van de stemmen. Ook de blauwe motor blijft pruttelen: waar Open Vld 3 jaar geleden nog 15,5 procent Vlamingen kon overtuigen, zijn dat er vandaag 12,2 procent. PvdA haalt net de kiesdrempel met 5,5 procent.

De Wever opnieuw populairste politicus

Het lijkt er bovendien op dat de Land Invest-affaire Bart De Wever geen windeieren heeft gelegd. De Antwerpse burgemeester is opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen. De voorzitter van N-VA klimt van de vierde naar de eerste plaats en wipt zo over zijn kroonprins, Theo Francken (N-VA). De staatssecretaris voor Asiel en Migratie moet zich tevreden stellen met de tweede plaats. Premier Charles Michel vervolledigt de top 3.

GMAX AGENCY

Brusselse PS klimt uit dal

Ondanks de forse kritiek op de aanpak van de rellen in Brussel, klimt de Brusselse PS uit haar diepe dal. Bij de vorige peiling in september werd de PS gehalveerd van 24,9 procent in 2014 naar 12,1 procent. Vandaag behaalt de Parti Socialiste opnieuw 17,6 procent en is ze de grootste partij in Brussel.

De MR daarentegen krijgt klappen: waar ze in 2014 nog 23,1 procent behaalden, is dat vandaag nog maar 16,5 procent. DéFi, de partij van Olivier Maingain, bekoort 15,8 procent van de Brusselaars, Ecolo 12,8 procent. En cdH haalt nog maar nét de kiesdrempel met 5 procent.

Nog opvallend is dat N-VA de grootste Vlaamse partij is in Brussel. De Vlaams-nationalisten behalen 6,1 procent in de Grote Peiling en lijken een Vlaamse reus ten opzichte van de andere Vlaams partijen die rond de 1 en 2 procent schommelen. Ter vergelijking: in 2014 behaalde N-VA 2,7 procent in onze hoofdstad.

Methodiek

De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau IPSOS en afgenomen van 27 november tot en met 4 december 2017 bij een representatieve steekproef van 2.546 respondenten. De interviews werden online afgenomen.De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50 procent en een vertrouwensgraad van 95 procent bedraagt, +-3,3 procent in Vlaanderen en +-4,3 procent in Brussel.