Sp.a wil zorgcrisis aanpakken met begrotingsoverschot, ABVV eist 2.300 euro minimumloon "Elk uur werk telt, ook voor je pensioen" sam

30 april 2018

20u06

Bron: belga 0 Voor de sp.a is 1 mei niet alleen een feestdag, maar ook een dag om een "nieuwe strijd" te voeren, een strijd "voor minder zorgen en een nieuwe zekerheid: de zorgzekerheid". Dat zegt voorzitter John Crombez aan de vooravond van het Feest van de Arbeid in de Gentse Vooruit . ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw pleit voor een optrekking van het minimumloon tot 2.300 euro.

Volgens Crombez kampt Vlaanderen met een zorgcrisis. 14.000 mensen met een handicap staan op een wachtlijst, terwijl bedden leegstaan. Ook de zorgverleners zelf blijven in de kou staan, vindt de voorzitter. De Vlaamse regering moet dan ook haar 200 miljoen euro begrotingsoverschot gebruiken om de zorgcrisis op te lossen.

"Gebruik dat overschot van 200 miljoen om extra zorgverleners aan te werven. Gebruik dat overschot van 200 miljoen om de 14.000 Vlamingen met een handicap die wachten op zorg, ook zorg te geven. Gebruik dat overschot van 200 miljoen om die verdomde lege bedden in te vullen. Dat kun je nú! En dat kun je meteen! Dát is zorgzekerheid!"

Minimumpensioen

Crombez herhaalt zijn pleidooi voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar heeft gewerkt. "Elk uur telt voor een volwaardige sociale bescherming. Werk je flexi of ben je vast in dienst? Werk je als student in het weekend om iets extra's te verdienen? Ben je freelancer, zelfstandige of ambtenaar? Het maakt niet uit, want dat onderscheid is niet meer van deze tijd. Elk uur werk telt, ook voor je pensioen."

Ook de socialistische vakbond ABVV wil zo'n minimumpensioen, gekoppeld aan de re-introductie van de pensioenleeftijd van 65 jaar, zegt afscheidnemend voorzitter Rudy De Leeuw in zijn 1 mei-toespraak. Hij kant zich tegelijk tegen een pensioenverlies bij vervroegd pensioen omwille van zwaar werk, "zoals de regering op het oog heeft en wat een pensioenverlies tot 250 euro per maand zou betekenen".

Minimumloon

Een minimumloon van 14 euro bruto per uur (of zo'n 2.300 euro per maand) vindt De Leeuw dan weer het minimum om waardig te kunnen leven. "En alle lonen moeten terug kunnen aanknopen met de welvaartstoename. Als loonwetten in de weg staan, dan moeten ze worden aangepast." De ABVV-topman vindt het hoog tijd dat het syndicaat verzet wordt opgevoerd tegen bedrijven als bpost, Lidl, Brussels Airlines en Telenet "waar werknemers steeds meer onder werkdruk lijden, waar sociaal overleg bemoeilijkt wordt door ceo's die de belangen van aandeelhouders belangrijker vinden dan het welzijn en de gezondheid van hun personeel".

"De Kaaimantaks en de effectentaks, wat hebben die opgebracht? Nul, niets, noppes, nada, niente. Van Overtveldt, bol het af!" Rudy De Leeuw

De Leeuw is zoals steeds scherp voor de federale regering van N-VA, Open Vld, MR en CD&V en haar "tsunami van liberale maatregelen", maar het hardst haalt hij uit naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "De Kaaimantaks en de effectentaks, wat hebben die opgebracht? Nul, niets, noppes, nada, niente. Van Overtveldt, bol het af!"

Volgens sp.a-voorzitter Crombez is het tijd voor een nieuw socialisme, "dat zorg draagt voor iedereen die elke dag keihard zijn best doet, en niet alleen voor de happy few".