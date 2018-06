Sp.a wil vrijetijdsaanbod voor iedereen in Antwerpen avh

24 juni 2018

19u29

Bron: Belga 0 De partij sp.a heeft vandaag haar verkiezingsprogramma voor het district Antwerpen gelanceerd met een picknick en allerlei sport- en spelactiviteiten op het strand van Sint-Anneke. Sp.a wilde zo een van haar speerpunten in de kijker zetten: een vrijetijdsaanbod voor iedereen. "Ook voor kinderen met extra zorg, want zij blijven nog te vaak in de kou staan", zegt lijsttrekker Yasmine Kherbache.

Met de schoolvakanties voor de deur hebben veel ouders extra kopzorgen om voor hun kinderen een gepaste sport- of spelactiviteit te vinden. Het district Antwerpen heeft volgens sp.a amper een vrijetijdsaanbod voor de allerkleinsten en het is niet op maat van kinderen met nood aan extra zorg. De partij maakt hiervan een prioriteit in haar programma voor het district Antwerpen.

"Wij willen een zorgvriendelijk vrijetijdsaanbod creëeren, door bijvoorbeeld verenigingen die inspanningen doen om personen met een beperking te betrekken bij hun activiteiten extra te ondersteunen en de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen", zegt Kherbache.

Twaalf autoloze zondagen

Sp.a heeft daarnaast nog drie andere speerpunten. Zo wil de partij twaalf autoloze zondagen en meer groene oases van rust via een parkengordel en rustplekken in elke buurt. Sp.a wil ook een stadsergonoom aanstellen om het openbaar domein voor iedereen toegankelijk te maken met voetgangers- en fietsvriendelijke straten en pleinen waar ouderen en kinderen niet over elkaar struikelen. De partij vindt tot slot dat bewoners mee moeten kunnen beslissen over nieuwe voorzieningen via een 'buurtbestek'.

Naast de speerpunten van het verkiezingsprogramma werd ook de volledige sp.a-lijst voor het district Antwerpen voorgesteld. Yasmine Kherbache trekt de lijst, gevolgd door Sascha Luyckx op plaats twee en Fauzaya Talhaoui op plaats drie. Lijstduwer is Maya Detiège. De lijst telt voorts opvallend veel jonge en nieuwe kandidaten zoals Stef Vonk, voorzitter van de Jongsocialisten, op plaats vier.