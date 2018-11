Sp.a wil Vlaams Parlement kandidaat-gouverneurs laten rangschikken om politiek getouwtrek te vermijden kg

07 november 2018

14u29

Bron: Belga 1 Oppositiepartij sp.a stelt voor om de benoemingsprocedure van provinciegouverneurs bij te sturen, om in de toekomst te vermijden dat de benoeming in de soep draait. Nadat een selectiebureau een lijst van geschikte kandidaten heeft opgesteld, zou het parlement die kandidaten moeten horen en een rangschikking opmaken, waarna de regering de meest geschikte kandidaat kan benoemen. Dat staat in een voorstel van resolutie die Joris Vandenbroucke en Kurt De Loor vandaag aan de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement willen toevoegen.

Er is de voorbije dagen ophef ontstaan rond de manier waarop de Vlaamse regering de opvolging van Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers heeft aangepakt. Om afstand te nemen van de oude cultuur van politieke benoeming, had de regering vooraf bewust geopteerd voor een objectieve procedure met de hulp van een onafhankelijk selectiebureau. Maar de zoektocht naar een nieuwe gouverneur draaide uit op een weinig fraai schouwspel en er ontstond ook discussie over de procedure zelf.



Om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden, stelt oppositiepartij sp.a voor om de benoemingsprocedure bij te sturen. In dat voorstel krijgt het Vlaams Parlement een centrale rol. In de huidige formule komt het parlement pas aan zet, wanneer de regering al een gouverneur heeft gekozen.

Rangschikking

Een aantal zaken blijft wel gelijk. Zo blijft het de rol van de regering om de functie vacant te verklaren en een functieprofiel op te stellen. Uit de kandidaten moet een onafhankelijk bureau dan een selectie van "geschikte kandidaten" maken en niet overhandigen aan de regering, maar aan het Vlaams Parlement.



Een commissie van dat parlement zal dan de kandidaten horen en "in consensus een rangschikking opmaken", legt Joris Vandenbroucke uit. Het is dan aan de regering om "de meest geschikte kandidaat te benoemen".

“100 procent transparantie”

Vandenbroucke: "Door de volgorde om te draaien en het Vlaams Parlement na hoorzittingen in consensus een rangschikking te laten opstellen van de door het selectiebureau opgelijste geschikte kandidaten én de regering niet de mogelijkheid te geven daarvan af te wijken, garanderen we 100 procent transparantie, reële inbreng door het parlement en dwingen we iedereen uit de partijpolitieke logica te stappen om te komen tot de meest geschikte kandidaat met een breed draagvlak dat per definitie alle partijgrenzen overstijgt.”



Sp.a vindt trouwens dat de procedure voor de benoeming van de opvolger van Jan Briers moet worden overgedaan en dat daarvoor dan meteen gebruik moet gemaakt worden van door haar voorgestelde nieuwe procedure.