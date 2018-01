Sp.a wil verbod op eenzame opsluiting onder de 16 jaar kv

22 januari 2018

19u31

Bron: Belga 0 Sp.a pleit voor een verbod op eenzame uitsluiting en fixatie voor jongeren onder de 16 jaar. De oppositiepartij heeft daarvoor een voorstel van resolutie klaar. Volgens Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche zijn er geen wetenschappelijke bewijzen dat zo'n vrijheidsberovende maatregelen werken. S p.a pleit voor een andere aanpak, die investeringen vraagt in de infrastructuur en in de opleiding en vorming van hulpverleners.

Volgens internationale richtlijnen mogen vrijheidsberovende maatregelen zoals afzonderings- en fixatietechnieken enkel een laatste redmiddel zijn, bijvoorbeeld als er geen alternatieven meer voorhanden zijn en er sprake is van acuut en ernstig gevaar. Maar uit een recent rapport van de Zorginspectie is gebleken dat dergelijke technieken in sommige psychiatrische afdelingen voor kinderen en jongeren helemaal geen uitzondering zijn.

Negatieve gevolgen

Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) verzet zich als lid van het 'Kollectief Zonder Dwang' al langer tegen dwangmaatregelen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp. Zij hamert erop dat er "geen enkel wetenschappelijk bewijs" is voor het veronderstelde heilzame effect van dwangmaatregelen. Van den Bossche: "Integendeel, studies wijzen op het problematische karakter van vrijheidsberovende maatregelen bij kinderen en jongeren. Het gebruik ervan kan de therapeutische relatie tussen de cliënt en de hulpverlener ernstig aantasten".

Verbieden

Volgens Van den Bossche zijn er al landen waar eenzaam afzonderen wettelijk verboden is (bv. Noorwegen) en zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. Ze wijst bijvoorbeeld op het bestaan van zogenaamde 'seclusion areas' of afzonderingsafdelingen, waarbij een cliënt nooit alleen is maar toch gescheiden van anderen zorg kan ontvangen.

"Waarom nog isoleren en fixeren als het anders kan?" vraagt Van den Bossche zich af. In haar resolutie, die ze indient samen met partijgenoten Bart Van Malderen en Jan Bertels, pleit ze voor een verbod op eenzame afzondering en fixatie onder de 16 jaar. Enkel in uitzonderlijke situatie zou een dergelijke maatregel nog genomen kunnen worden.

Om te komen tot een globale aanpak zonder dwangmaatregelen moeten volgens sp.a niet alleen inspanningen gebeuren op het vlak van opleiding en vorming van de hulpverleners, er moet daarnaast ook voldoende geïnvesteerd worden in de infrastructuur en architectuur van afdelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpvoorzieningen.