Sp.a wil niet meer onderhandelen met Bouchez: “Zonder MR, anders stopt het” NLA

21 september 2020

13u00 0 De Vlaamse socialisten willen niet dat MR nog deel uitmaakt van een volgende regering en stellen hun veto tegen de aanwezigheid van de partij aan de onderhandelingstafel. “Zonder MR, anders stopt het”, klonk het vanmorgen op het partijbureau van sp.a. De houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bracht de gesprekken in het slop.

De andere niet-liberale partijen aan tafel (sp.a, PS, CD&V, Groen en Ecolo) storen zich vooral aan het feit dat Bouchez op eerder gemaakte afspraken terugkomt. Een interview met Humo gisteren was de druppel die de emmer deed overlopen. Daarin zei Bouchez onder andere dat Sophie Wilmès (MR) premier van de Vivaldi-regering zal worden en dat hij “daar zeker van” is, hoewel voorlopig voornamelijk de namen Alexander De Croo (Open Vld) en Paul Magnette (PS) klonken.

De plenaire vergadering met alle voorzitters werd gestaakt en preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) schakelden over op bilaterale gesprekken. Vanmiddag zou er opnieuw vergaderd worden, maar sp.a wil nu niet meer verder met MR.

Zonder MR en met cdH?

Preformateur Egbert Lachaert zal deze namiddag allicht zijn opdracht teruggeven aan koning Filip. Dat zeggen bronnen binnen Open Vld aan Het Laatste Nieuws. “De preformateurs zijn aangeduid om Vivaldi te maken met 7 partijen. Als die formatiepoging niet zou lukken, dan gaat Lachaert zijn opdracht teruggeven. Met de beslissing van sp.a is het duidelijk dat het niet zal lukken, dus gaat hij in principe de opdracht terug geven. Dit is het einde van de missie.”

Over het eventuele lossen van zusterpartij MR en het inruilen van de partij voor het cdH, wil de partij voorlopig niets kwijt.

Bouchez: “MR wil voortwerken”

Georges-Louis Bouchez tweet dat het “uitgebreide MR-bureau unaniem heeft herbevestigd dat het absoluut wil voortwerken om tussen nu en 1/10 een akkoord te sluiten over de vorming van een regering met volle bevoegdheid, met een sterke parlementaire meerderheid. MR heeft daaraan al volop meegewerkt zonder exclusieven.”

“In de komende uren en dagen is het nodig dat de aandacht gaat naar de oplossing van de inhoudelijke punten van alle partijen, en dus ook van de liberale krachtlijnen van de MR”, klinkt het verder nog.

