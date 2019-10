Sp.a wil inzage in geheime 'Maggie-contracten' SVM

21 oktober 2019

Sp.a-Kamerleden Melissa Depraetere en Karin Jiroflée dienen een wetsvoorstel in om de geheime Maggie-contracten in te zien. Het gaat om contracten die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid sluit met farmabedrijven over erg dure geneesmiddelen. Volgens sp.a kan dat veel goedkoper. "Volgens 'Het Laatste Nieuws' kostte het gebruik van deze middelen ons land tot 500 miljoen euro te veel, terwijl onze buurlanden wel een goedkoper middel gebruiken", merken Depraetere en Jiroflée op.

"Niemand heeft iets aan geneesmiddelen die onbetaalbaar zijn en de grote farmabedrijven alleen maar winst opleveren", zeggen de Kamerleden. "Dat kan toch niet het beleid zijn van een minister van Volksgezondheid?"

In 2016 heeft Maggie De Block expliciet in de wet laten opnemen dat alleen de minister -zij dus- en een select clubje om de tafel mogen weten hoe de geheime deals met grote farmabedrijven precies in elkaar steken. De leden van die werkgroep zijn sindsdien gebonden aan strikte wettelijke geheimhouding.

“Gezondheidsbudget onder druk”

"Vandaag is een specifiek geneesmiddel peperduur, terwijl dat in onze buurlanden niet zo is. Dat betekent niet alleen dat farmabedrijven bij ons gigantische winsten opstrijken, maar dat het gezondheidsbudget op die manier ook flink onder druk wordt gezet. Dat geld kun je dus niet meer aan iets anders uitgeven", stelt Depraetere.

"Die strikte geheimhouding werd in 2016 verankerd in de wet en kwam er nota bene op verzoek van de farmasector zelf... Dat kan niet in een democratie. En al zeker niet als het met belastinggeld is. Daarom dient sp.a een wetsvoorstel in om het parlement via het Rekenhof inzage te laten krijgen in die contracten. Want nu kan Maggie De Block eender wat komen vertellen in het parlement. Ze kan zich altijd verschuilen achter die wet dat ze niks mag zeggen", vult Jiroflée aan.

“Loopt de spuigaten uit”

De sp.a'ers wijzen erop dat sinds Maggie De Block minister van Volksgezondheid is er een explosie van geheime deals met de farmasector is. Uit het laatste rapport van het Rekenhof (september 2019) blijkt dat de uitgaven voor geheime contracten tussen 2016 en 2018 stegen van 18,55 procent tot 29,07 procent van het geneesmiddelenbudget.

"Dit loopt stilaan de spuigaten uit. De belastingbetaler heeft het recht om te weten wat er met zijn geld gebeurt. En de patiënt heeft recht op geneesmiddelen die betaalbaar zijn", vinden Depraetere en Jiroflée.