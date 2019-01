Sp.a wil hardere aanpak tienerpooiers: “Justitie is veel te laks” SVM

08 januari 2019

15u30

Bron: Belga, VRT NWS 1 Sp.a dient een wetsvoorstel in om tienerpooiers harder te kunnen aanpakken. “Nu bestaat een tweespalt in de vervolging van tienerpooiers", stelt sp.a-voorzitter John Crombez.

Afgelopen weekend ontstond commotie over het nummer 'Amigo’. Rapper Soufiane Eddyani nam het daarin op voor zijn vriend Moreno, een rapper die voor tienerpooierschap veroordeeld werd. Vandaag kwam er ook nog kritiek op het justitiële parcours.

"Er is geen uniform vervolgingsbeleid en justitie springt veel te laks om met de strafuitvoering van de veroordeelde rapper", zegt sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht. Volgens sp.a is het strafwetboek niet duidelijk over de bestraffing van tienerpooiers.

“Nu bestaat een tweespalt in de vervolging van tienerpooiers”, voegt Crombez toe. “De ene wordt vervolgd op basis van mensenhandel, de andere op basis van jeugd en prostitutie waardoor er een niet te verantwoorden verschil is in de strafmaat. Bovendien is ons strafwetboek niet aangepast aan nieuwe vormen van digitale seksuele delicten die vaak aan de basis liggen van het tienerpooierschap.”

“We dienen zelf wetsvoorstel in”

Volgens sp.a zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in februari in het parlement dat dit verholpen zou worden met de komst van het nieuwe strafwetboek. "Gezien de huidige politieke situatie zullen we daar niet op wachten en zelf een wetsvoorstel indienen om tot een uniforme vervolging van tienerpooiers te komen. We moeten daarbij uitgaan van de zwaarste strafmaat", zegt Lambrecht.

Een uniforme en harde aanpak van tienerpooiers is slechts een deel van de oplossing, zegt sp.a nog. "Het is minstens even belangrijk dat er zo snel mogelijk een gecoördineerd overleg plaatsvindt tussen jeugdhulp, centra voor mensenhandel, justitie en politie.”

“Eddyani stuurde zijn kat”

Eddyani zou gisterenmiddag twee slachtoffers van tienerpooiers ontmoeten, maar hij liet zich niet zien volgens begeleidster Saskia Van Nieuwenhove. “Er was een gesprek gepland op een geheime locatie met twee meerderjarige meisjes”, vertelt ze. “Ik heb het niet gevraagd aan de minderjarige meisjes. Ik vond het niet kunnen dat er minderjarigen bij betrokken zouden worden. Er geldt trouwens een beschermingsmaatregel.”

“Ik kan alleen maar zeggen dat hij zijn kat heeft gestuurd”, gaat ze verder. “Die meisjes waren veel moediger dan Eddyani. Het ging om een strafdossier van acht jaar effectief voor mensenhandel. Een zwaar dossier van systematische seksuele uitbuiting. De gruwel was enorm.”

De meisjes wilden het gesprek volgens Van Nieuwenhove aangaan, omdat ze de rapper duidelijk wilden maken dat zijn nieuwste nummer niet door de beugel kan. “Ze wilden hem zeggen wat mensenhandel ís”, klinkt het. “Ze wilden dat nu eens en voor altijd duidelijk maken. Het ging niet gewoon om een jongen waar ze verliefd op waren, maar ze werden in hotelkamers, systematisch met zes, zeven, acht klanten per nacht gedwongen tot contacten en ze konden niet weg.”

Ibiza

De meisjes hadden er ook een probleem mee dat Moreno de toestemming gekregen zou hebben van Justitie om een videoclip te maken in Ibiza. “Dat is aanvaard binnen de strafuitvoering door de assistent van Justitie”, aldus Van Nieuwenhove. Volgens haar werd hij voor die trip ook betaald.

“Moreno kreeg in eerste instantie een enkelband, maar knipte die door. Zo belandde hij opnieuw in de gevangenis, waar hij een nieuwe enkelband kreeg. Na een tijdje diende hij zich enkel nog aan voorwaarden te houden. In het kader van een werktraject -u leest dat goed : Moreno werd betaald om naar Ibiza te gaan- mocht hij een videoclip opnemen met Eddyani. Omdat hij de vliegtuigtickets niet vooraf naar de rechtbank gestuurd had, werd hij na een kat- en muisspel met de politie opnieuw gevat. Ondanks een nieuwe klacht van mensenhandel werd hij daarop opnieuw onder elektronisch toezicht geplaatst.”

Eddyani reageerde gisteravond nog in een videoboodschap online. “Ik heb jullie heel veel te vertellen, maar ik hou het als verrassing voor binnenkort”, klinkt het. “Mensen, alsjeblieft, toon een klein beetje empathie, een klein beetje medeleven. En voor zij die verkeerd denken: jullie mogen verkeerd denken. Ik weet wat mijn bedoelingen waren. Die waren alleen maar goed.”