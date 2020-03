Sp.a wil ereloonsupplementen voor coronapatiënten afschaffen jv

31 maart 2020

06u23

Bron: belga 0 Sp.a legt op korte termijn een wetsvoorstel neer om alle ereloonsupplementen voor coronapatiënten te schrappen. "Zij liggen in principe alleen op een kamer. Veel patiënten zullen schrikken wanneer ze hun ziekenhuisfactuur onder ogen krijgen", zegt Kamerfractieleidster Meryame Kitir op Knack.be. Ze pleit er ook andermaal voor de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijk werklozen te verlagen tot 10 procent. Dat heeft de sp.a reeds in een wetsvoorstel gegoten.

Voor Kitir was de vertrouwensstemming en de volmachten "de minst slechte oplossing voor de aanpak van de crisis", maar ze benadrukt dat "enkel en alleen" de regering verantwoordelijk is voor de volmachtbesluiten. Het zaterdagoverleg tussen het kernkabinet en de tien partijen is voor haar louter een controlemoment.

De sp.a-fractieleidster waarschuwt ook dat de regering er niet aan moet denken om verder te gaan met de volmachten dan het strikt noodzakelijke: "Vanaf wanneer dat zou gebeuren, eindigt het verhaal en dienen we een motie van wantrouwen in".



Kitir wil ook dat na de crisis een evaluatie gemaakt wordt van wat er de afgelopen jaren misgelopen is, onder meer naar aanleiding van de tekorten aan geschikt materiaal. Ze vindt het goed dat er nu een taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer is gekomen. "Op onze vraag zal hij transparant communiceren over tests en mondmaskers.”

