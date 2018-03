Sp.a wil dat kinderen minstens drie dagen per week in de kleuterklas zitten TK

17 maart 2018

12u58

Bron: Belga 0 De sp.a wil dat kinderen minstens drie dagen per week verplicht naar de kleuterklas gaan. Dat werd vandaag beslist op het Go Left-congres van de partij in Antwerpen, waarvoor 1.300 mensen waren ingeschreven. Vanaf het eerste levensjaar zouden ouders ook recht moeten hebben op één dag gratis kinderopvang. Dat wordt twee dagen vanaf het tweede levensjaar.

Het congres kreeg vandaag een erg radicale resolutie voorgeschoteld, waarbij één dag kinderopvang verplicht zou zijn vanaf het kind zes maanden oud is. Dat zou naar twee dagen stijgen vanaf het tweede levensjaar en drie dagen van het derde levensjaar, in de kleuterklas.

Na een debat van drie kwartier en een 25-tal sprekers bleek de weerstand voor de verplichting echter erg groot te zijn. Waar gaan alle kinderen naartoe moeten? Er is onvoldoende opvangcapaciteit, die kwalitatief en betaalbaar is, klonk het bij heel wat sprekers. Niet ieder kind is ook gebaat bij opvang, dus kan er beter werk gemaakt worden om ouders te stimuleren en voldoende opvang te voorzien.

Uiteindelijk bleek het amendement van de Brusselse afdeling een ruime meerderheid te krijgen. Met één of twee dagen gratis kinderopvang naargelang de leeftijd en de verplichting om vanaf drie jaar drie dagen naar de kleuterklas te gaan. Daarnaast werd ook het amendement goedgekeurd dat de leerplicht naar drie jaar verlaagt.