Sp.a wil commissiezitting over "ontsporende begroting" kg

03 september 2019

10u55

Bron: Belga 0 Oppositiepartij sp.a vraagt dat de Kamercommissie Begroting en Financiën "op zeer korte termijn" samenkomt om te discussiëren over de "ontsporende begroting". De partij wil dat ook premier Charles Michel tekst en uitleg komt geven. Dat zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels. Hij heeft een verzoek ingediend bij commissievoorzitter Kattrin Jadin (MR).

Gisteren raakte bekend dat het begrotingstekort tegen het einde van de legislatuur in 2024 dreigt op te lopen tot 11,8 miljard euro.

Als het van oppositiepartij sp.a afhangt, moet de commissie Financiën van de Kamer "op zeer korte termijn" samengeroepen worden over de begrotingscijfers.



"De begrotingssituatie vraagt dit absoluut en we moeten hierover correct geïnformeerd worden en de regering, ministers ter verantwoording kunnen roepen. In een democratie is dit een primaire taak van het parlement", aldus sp.a-Kamerlid Jan Bertels in zijn verzoek aan commissievoorzitter Jadin.



Volgens Bertels kan er ook niet gewacht worden tot 17 september en de regeling der werkzaamheden in het parlement. "De commissie moet mijn inziens eerder samenkomen, en niet alleen met de ministers van Begroting en Financiën. Ik vraag met aandrang ook de premier uit te nodigen. Hij moet ook aanwezig zijn bij deze noodzakelijke gedachtewisseling. De begroting is ook een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele regering, waarvan hij de coördinator is", aldus Bertels.

