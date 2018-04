SP.A wil Belgische producten beschermen: minimumprijs, verbod op promoties en invoertaks lva

06 april 2018

06u36

Bron: Het Nieuwsblad 0 SP.A-Kamerlid Annick Lambrecht heeft een resolutie ingediend om de eigen boeren te ondersteunen en te vermijden dat we van de ene voedselcrisis naar de andere gaan. Ze wil dat de regering tussenkomt en onder meer minimumprijzen invoert. Verrassend genoeg is de Boerenbond daar niet voor te vinden.

“Na elk voedselschandaal wordt veel gepraat, maar er gebeurt niks. Het wordt tijd dat er echt iets verandert", zegt Lambrecht, die eerst en vooral voorstelt om minimumprijzen vast te leggen. “Nu krijgen boeren van de supermarkten soms zelfs minder dan de productiekost. Dan moet je niet verwonderd zijn dat er gesjoemeld wordt", merkt Lambrecht op, doelend op de recente schandalen in de voedingsindustrie, zoals het Veviba-debacle en de eiercrisis. Een eerlijke minimumprijs kan dan bijvoorbeeld de kostprijs zijn.

Naast minimumprijzen wil ze ook een verbod op extreme kortingen, iets wat in Frankrijk ook wordt overwogen, en wil ze een invoertaks op elk buitenlands product met een Belgische variant op de agenda zetten. “Het is toch niet logisch dat we appelen uit Nieuw-Zeeland verkopen, terwijl we in eigen land zoveel lekkere appelen hebben?", aldus Lambrecht, die in de eerste plaats het debat wil aanzwengelen.

Boerenbond

Luc Vanoirbeek, woordvoerder van de Boerenbond, is blij met het positieve signaal, maar staat niet achter het voorstel. "We vinden het geen goed idee om in te grijpen op het markt­mechanisme. Onze voorkeur gaat eerder naar goede afspraken binnen de hele voedselketen, om boeren bijvoorbeeld te ontzien wanneer de oogst tegenvalt", luidt het.