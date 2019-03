Sp.a wil 3.700 extra zorgkundigen aanwerven NLA

17 maart 2019

15u58

Bron: Belga 0 Sp.a wil in de volgende legislatuur 3.700 extra zorgkundigen aanwerven. Dat heeft de partij vandaag naar aanleiding van de Dag van de Zorg gezegd. Volgens sp.a zitten we nu al met een tekort van 3.155 krachten.

Vandaag zijn er in Vlaanderen 159.458 zorgbehoevende zestigplussers. Sp.a berekende dat dat cijfer in 2035 zal oplopen tot 219.061, op basis van de huidige bevolkingsprognoses. Dat is een stijging van de zorgnood met 37,4 procent. Volgens het zorgplan van de partij zijn er daarom tegen dat jaar 19.124 extra zorg- en verpleegkundigen nodig. Sp.a wil naar dat aantal toewerken door in de volgende legislatuur al 3.700 zorgkundigen aan te nemen.

"Het is niet normaal dat ouderen uren moeten wachten om naar het toilet te kunnen gaan wegens gebrek aan personeel, en dat anderzijds het personeel in de zorg met minder handen steeds meer werk moet verrichten", zegt Conner Rousseau, lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement. "Onze rijke regio heeft een arm zorgbeleid gevoerd: er staan steeds meer mensen op de wachtlijsten en de vraag zal blijven toenemen.”

