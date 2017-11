Sp.a vraagt verbod op afsluiten van drinkwater KVDS

Bron: Belga 0 Belga Rob Beenders. Sp.a wil dat er een verbod komt op het afsluiten van het drinkwater. De partij diende daarvoor in het Vlaams Parlement een resolutie in. Dat meldt parlementslid Rob Beenders.

"In een beschaafde regio als Vlaanderen mogen we niet tolereren dat het afsluiten van drinkwater nog mogelijk is. Mensen die afgesloten worden van drinkwater zijn genoodzaakt om flessen water te kopen en dat kost tot honderden keer meer per liter", zegt Beenders.

Sociaal waterfonds

Net zoals bij betaalproblemen voor de elektriciteitsfactuur, moet er een minimumhoeveelheid drinkwater beschikbaar blijven, zegt de Vlaamse socialist. Voorts vindt hij dat bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) waterzuinigheid verder moet stimuleren, bijvoorbeeld met waterscans om ongewilde lekken op te sporen of waterbesparende maatregelen op de huurmarkt. Hij pleit ook voor een "sociaal waterfonds" voor mensen in waterarmoede.

Beenders wijst ook nog eens op enkele cijfers over betaalproblemen met de waterfactuur in 2016. Zo steeg het aantal gevallen van betalingsuitstel met 22,4 procent tot 75.156 en het aantal herinneringsbrieven met 18,9 procent tot 585.271. De ingebrekestellingen gingen 27,2 procent hoger tot 220.379 en de afbetalingsplannen 13,9 procent tot 63.221.

Anderzijds raakte in september wel bekend dat er vorig jaar minder afsluitingen van het drinkwater waren: -33 procent tot 2.617. Het kabinet-Schauvliege zei toen dat de stijging van het pakket sociale maatregelen er net kwam omdat er minder afsluitingen waren.