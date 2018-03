Sp.a vraagt ontslag van topman Federaal Voedselagentschap TK

12 maart 2018

08u25

Bron: Belga 0 Oppositiepartij sp.a vraagt dat de topman van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) ontslag neemt. Die vraag komt er na het schandaal rond gesjoemel met vlees bij het vleesverwerkend bedrijf Veviba. Het voedselagentschap had kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zeker omdat het niet de eerste voedselcrisis is, zo zei sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht vandaag in 'De ochtend' op Radio 1.

Straks komt de Kamercommissie Volksgezondheid in spoedberaad bijeen. Onder meer het Federaal Voedselagentschap en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaan er uitleg geven. Sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht wil alvast duidelijke antwoorden over de rol en de werking van het Voedselagentschap en een debat over de prijszetting van vlees.

Lambrecht is niet mals voor het FAVV. "De eieren-crisis ligt ruim zes maanden achter ons en opnieuw wordt de consument geconfronteerd met een voedselschandaal. En opnieuw rijzen twijfels over de rol en werking van het Agentschap voor Voedselveiligheid", zegt de sp.a-politica in een persbericht.

Twee crisissen in één jaar tijd

In 'De ochtend' ging de sp.a-politica nog een stap verder. Volgens haar moet FAVV-topman Herman Diricks "zijn verantwoordelijkheid nemen". "Ik verwachtte dat al bij de fipronilcrisis en ik zie de directeur nu weer heel rustig zeggen dat alles in orde is. In iets meer dan een jaar tijd hebben we dus twee voedselcrisissen waarbij de communicatie van het voedselagentschap niet oké is en waarbij ook niet kordaat wordt opgetreden."

"Het Rekenhof heeft reeds in 2017 gevraagd dat het Voedselagentschap dringend haar aanbevelingen voor een betere werking zou volgen", gaat Lambrecht verder. "Twee crisissen in één jaar tijd, eerst met de eieren en nu met ons vlees, dat moet wel voldoende zijn om de positie van de topman in vraag te stellen."