Sp.a vraagt "drie koningen" om garanties voordat er sprake kan zijn van een volgende stap

04 juli 2020

15u19

Bron: Belga 6 De sp.a vraagt aan de voorzitters van CD&V, Open Vld en MR - die proberen een zespartijencoalitie in de steigers te zetten - om garanties met betrekking tot de inhoudelijke contouren uit de nota die de partij eerder deze week overmaakte aan het trio. Dat blijkt na afloop van het gesprek dat de drie vandaag hadden met sp.a-voorzitter Conner Rousseau.



Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) proberen op federaal niveau een zogenaamde Arizona-coalitie in de steigers te zetten, waarbij hun drie partijen worden aangevuld met N-VA, sp.a en cdH. In dat scenario zouden de Franstalige socialisten van de PS aan de kant geschoven worden en oppositie moeten voeren tegen een regering met zusterpartij sp.a. Voorzitter Conner Rousseau heeft de voorzitters van de drie partijen die deel uitmaken van de huidige minderheidsregering woensdag een nota bezorgd met daarin de elementen die volgens de sp.a in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan.



Na een bewogen week, waarbij het tot een aanvaring kwam tussen MR en CD&V over een aanpassing van de abortuswetgeving, hadden de "drie koningen" zaterdag op een geheime locatie aan zee een gesprek met Rousseau. De sp.a-voorzitter heeft tijdens dat gesprek de verschillende punten uit zijn nota toegelicht. Voor er sprake kan zijn van het zetten van een volgende stap, vraagt de sp.a garanties over de inhoud van haar nota.

Versterking van de gezondheidszorg en grotere bijdrage van grote vermogens

In het document vraagt sp.a onder meer dat een volgende federale regering inzet op bijkomende maatregelen voor de versterking van de gezondheidszorg en voor een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals. Meer belasting op consumptie wil de partij niet.

Coens, Lachaert en Bouchez hadden de drie andere partijen maandag nog gevraagd om snel duidelijkheid te verschaffen over een deelname aan eventuele formatiegesprekken. Met zijn nota wilde Rousseau de bal weer in het kamp van de drie onderhandelaars leggen, door van hen duidelijkheid te vragen over de inhoud van hun startnota. Nu vraagt de sp.a dus om garanties met betrekking tot haar eigen prioriteiten.

Bij de drie onderhandelaars blijft het vandaag stil. Wel werd een foto op Twitter gepost waarop te zien is hoe de drie samen tafelen om de verjaardag van Open Vld-voorzitter Lachaert te vieren. Ze hebben "constructief gewerkt", zegt Lachaert.

