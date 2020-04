Sp.a-voorzitter Rousseau wil "zo snel mogelijk" praten over meerderheidsregering ES

26 april 2020

14u22 14 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil “zo snel mogelijk” onderhandelingen beginnen over een federale regering die wel over een meerderheid beschikt om de heropbouw van ons land na de coronacrisis aan te pakken. Dat zei hij zondag in VTM NIEUWS. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat sp.a de verlenging van de volmachten voor de regering-Wilmès niet steunen.



De huidige regering onder leiding van Sophie Wilmès (MR), met MR, Open Vld en CD&V, beschikt maar over 38 van de 150 zetels in de Kamer. Om de coronacrisis aan te pakken, kreeg deze minderheidsregering wel het vertrouwen van negen partijen in de Kamer, tien partijen stemden in met tijdelijke volmachten om de coronacrisis snel te kunnen aanpakken.

Die volmachten gelden in principe voor drie maanden, tot juni dus, al kunnen ze nog eens met drie maanden verlengd worden. N-VA liet al weten niet van plan te zijn die volmachten te verlengen. Nu is ook sp.a niet van zin om dat te doen.

“Sterke regering nodig”

“Voor de echte heropbouw van het land is een sterke overheid nodig, met een sterke regering. Dit is geen sterke regering, maar een minderheidsregering”, zei Conner Rousseau in VTM NIEUWS. De sp.a-voorzitter wil de gesprekken voor een regering mét een meerderheid zo snel mogelijk beginnen. “Ik wil vanavond al mijn verantwoordelijkheid nemen”. Hij wil niet dat het land opnieuw blokkeert door “politieke spelletjes”. “Ik wil vooral dat dit land vooruit kan en dat we niet vervallen in iedereen die zijn groot gelijk wil halen, maar dat we samen resultaten kunnen boeken. De politiek zou het land een dienst bewijzen door zichzelf te overstijgen.”

Een voorkeur voor partijen waarmee onderhandeld zou moeten worden, gaf Rousseau niet.

“Te weinig aandacht voor mentaal welzijn”

Verder werd er volgens Rousseau in het exitplan dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag voorstelde te weinig aandacht gegeven aan het mentaal welzijn van de belgen. “Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben nu. Het had daarom goed geweest om wat perspectief te geven op sociaal vlak.”

Bekijk ook: Dit heeft de Veiligheidsraad beslist



