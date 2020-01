Sp.a-voorzitter Rousseau vindt PS-idee van voorlopige regering geen goed idee mvdb

20 januari 2020

08u24

Bron: De Ochtend 3 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau is geen voorstander van een tijdelijke federale regering, een idee dat PS-voorzitter Paul Magnette dit weekend naar buiten bracht. Dat maakte Rousseau duidelijk in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Een voorlopige regering die op zes maanden een beperkt programma uitvoert is “een halve oplossing”. “Het is beter dan geen oplossing, maar de informateurs blijven verder zoeken naar een constructieve oplossing.” Volgens Rousseau zei Magnette niet nieuws en had hij het zes maanden geleden al over iets soortgelijks. De Sint-Niklazenaar woonde vorige week namens de Vlaamse socialisten nog de nieuwsjaarstoespraak van Magnette bij.

“Boerenbedrog”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft een petitie voor nieuwe verkiezingen gelanceerd, maar een nieuwe stembusslag noemt Rousseau “boerenbedrog”, omdat de kiezer al in mei heeft gesproken.



De Antwerpse ‘war on drugs’ beschouwt Rousseau als “mislukt”. Hij ziet liever een ‘war on dealers’ waarbij niet alleen “de kleine garnalen maar ook de grote vissen worden gepakt.” Zijn partij behoort tot de Antwerpse bestuursploeg en leverde decennia de burgemeester. Rousseau stelt dat Antwerpen er “niet veiliger op geworden is”, en wil meer inzetten op straathoekwerkers om jongeren uit de handen van de drugswereld te houden.