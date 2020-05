Sp.a-voorzitter Rousseau: “Tegen eind september moet er oplossing zijn, of de mensen komen ruiten van parlement ingooien” LH

12 mei 2020

13u11 22 VRT-journalist Ivan De Vadder en communicatieadviseur Jan Callebaut gingen deze middag bij de voorstelling van hun boek ‘Het DNA van Vlaanderen’ in gesprek met onder anderen Bart De Wever (N-VA) en Conner Rousseau (sp.a). Beide partijvoorzitters kregen daarbij vragen voorgeschoteld over de onderhandelingen met het oog op de vorming van een nieuwe regering die nog altijd op een laag pitje staan.

Tegen eind juni zouden er opnieuw onderhandelingen opgestart kunnen worden met het oog op de vorming van een nieuwe regering, om vervolgens in september te landen. Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette zondag op RTL-TVi. Magnette zei ook dat hij geen contact meer had met De Wever sinds het weekend in maart toen de vorming van een noodregering mislukte. Zoals bekend was er toen een princiepsakkoord, maar die piste werd toen afgeschoten door PS-voorzitter Paul Magnette. Daarna werd beslist dat de regering van lopende zaken volmachten zou krijgen om de coronacrisis aan te pakken.

“We gijzelen elkaar de dood in”

“We gijzelen elkaar de dood in”, analyseerde De Wever de patstelling tussen N-VA en PS binnen de federale regeringsvorming. Allebei voelen ze de hete adem van andere partijen in hun nek indien ze met elkaar in zee zouden gaan. Een oplossing voor die patstelling in de N-VA-logica is zoals bekend het confederalisme, maar daarvan beseft De Wever dat er geen tweederdemeerderheid bestaat.

Tijdens het gesprek met De Vadder en Callebaut wees De Wever er meermaals op dat in maart “een gouden aanbod geweigerd werd”. “Het kreupele paard van de minderheidsregering zal nog even moeten trappelen”, zei De Wever ook. “Mijn inzicht is hetzelfde gebleven: er moet verantwoordelijkheid opgenomen worden. We moeten deftig praten over de toekomst. Ik heb niets tegen de PS, hopelijk hebben ze bij de PS ook niets tegen N-VA.”

Als je nu geen akkoord kan vinden, dan rest er geen enkel respect en geloofwaardigheid voor de politiek meer Conner Rousseau

Rousseau, die eerder op 1 mei al aandrong op nieuwe formatiegesprekken, gelooft dat de partijen door “het loslaten van eigen afwegingen het populisme kunnen overwinnen. “Als je nu geen akkoord kan vinden, dan rest er geen enkel respect en geloofwaardigheid voor de politiek meer.” Volgens Rousseau liggen “de mensen nu niet wakker van electorale berekeningen”. “Tegen eind september moet er een oplossing zijn, of ze komen ruiten van het parlement ingooien.”

“Groen en N-VA samen niet mogelijk”

De Wever stoorde zich aan “het onderscheid tussen algemeen en electoraal belang”. “We zijn echt geen door en door slechte mensen die enkel naar het electoraal belang kijken. We hebben als politici een visie op wat algemeen belang is. We willen ons niet in het faillissement besturen. Om de meningsverschillen te overstijgen, moet je een common ground hebben.” De Wever verwees daarop naar Oostenrijk, waar de conservatieve ÖVP en de Groenen sinds begin dit jaar een regering vormen, maar hij acht dat scenario in België “niet mogelijk”.

“Elke dag moord en brand roepen, het is allemaal makkelijk gezegd. Het beleid moet deugen, je moet niet zomaar iets beginnen doen.” De N-VA-voorzitter begrijpt dat er externe druk is, “maar dat is maar de helft van het verhaal”, besloot hij.

