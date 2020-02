Sp.a-voorzitter Rousseau: "Heel heel misschien kan het nog met PS en N-VA" SPS

20 februari 2020

08u05

Bron: Belga 0 Heel, heel misschien kan er nog een regering worden gevormd met PS en N-VA. Dat zei sp.a-voorzitter Conner Rousseau in De Ochtend op Radio 1. "Het lijkt mij niet waarschijnlijk momenteel, maar als dat de enige optie nog zou blijken, dan moet men dat gewoon doen, in het belang van het land.”

Rousseau deed op Radio 1 nogmaals een oproep om op basis van inhoud te werken, en niet te vertrekken uit een mogelijke samenstelling van de regering. "Maak een tekst waarbij de verschillende partijen ja of nee moeten zeggen", zei de sp.a-voorzitter.

Over de slaagkansen van het duo Dewael-Laruelle wou hij zich niet uitspreken. "Ik heb gelezen dat de twee informateurs vooral rust moeten brengen, en ik hoop dat die rust snel terugkeert." Van vervroegde verkiezingen is hij dus nog steeds geen voorstander. "Dat is voor ons geen oplossing, je gaat er alleen maar verder door uit elkaar staan." Desalniettemin is sp.a er wel klaar voor. De partij begint vandaag ook met uitgebreide marktbezoeken. "Je bent daar altijd klaar voor als je stevig in je schoenen staat. Sp.a staat er goed voor, er waait een nieuwe wind in de partij", aldus Rousseau.

