Sp.a-voorzitter John Crombez ontkent voorakkoord staalhard: “Coalitie met N-VA zou zeer onwaarschijnlijk zijn” TT

03 april 2019

08u14

Bron: Radio 1 6 Sp.a-voorzitter John Crombez ontkent met klem dat er een Vlaams voorakkoord bestaat tussen de N-VA en zijn partij. Hij noemt het bovendien “zeer onwaarschijnlijk” dat beide partijen na de verkiezingen van 26 mei een regeerakkoord zouden kunnen smeden.

Het gonst in en rond de Wetstraat al een hele tijd van de geruchten over een voorakkoord tussen N-VA en sp.a, aangevuld met Open Vld, die na de verkiezingen het Antwerpse model zouden kopiëren naar het Martelarenplein, waar de Vlaamse regering huist. N-VA-voorzitter Bart De Wever, die de ambitie heeft de nieuwe minister-president te worden, zou dat voorakkoord afgesproken hebben bij de onderhandeling voor een nieuw stadsbestuur in Antwerpen. Vooral CD&V, dat in de Koekenstad door de N-VA gewipt werd ten voordele van de sp.a, ziet voortekenen.

Maar sp.a-voorzitter John Crombez verwees die geruchten vanmorgen naar de prullenbak, zo liet hij verstaan in De ochtend op Radio 1. “Het is zeer duidelijk dat CD&V heel zenuwachtig is: ze proberen een soort Phantasialand te creëren waarin ze dat verhaal blijven brengen, en dat lukt nog ook.”

Maar de inhoudelijke verschillen zijn volgens Crombez te groot om een coalitie met N-VA waarschijnlijk te maken. “Vooral met Open Vld en N-VA zijn onze programma’s zeer verschillend, dus een coalitie zou zeer onwaarschijnlijk zijn. Wij liggen veel dichter bij Groen en CD&V dan bij die partijen. Aan mij, Bart De Wever en Gwendolyn Rutten is al verschillende keren gevraagd of er een voorakkoord is en we hebben altijd duidelijk neen gezegd. Als men ons niet gelooft, moet men maar blijven geloven in het luchtgitaar spelen van Wouter Beke. Ofwel gelooft men ons wel: er is geen voorakkoord.”

Op de vraag of het moeilijk zou zijn het Antwerps model naar Vlaams niveau te kopiëren, antwoordde Crombez dan ook bevestigend. “Op het vlak van Onderwijs en Welzijn, het grootste deel van de Vlaamse begroting, staan we zeer haaks op elkaar. Wij willen de rusthuisfactuur naar beneden, we willen zorgen dat de 15.000 Vlaamse gehandicapten die hun geld niet krijgen, dat wel krijgen. N-VA en Open Vld daarentegen gaan voor de privatisering van de zorg, zij doen niets voor het betaalbaar maken van de rusthuizen en de zorg voor mensen met een beperking. Als je naar de programma’s kijkt, dan is de kans zeer klein om een regeerakkoord te kunnen maken”.