Sp.a-voorzitter John Crombez: “Migratie naar Europa moet verminderen” SPS

06 januari 2019

08u49

Bron: De Zondag 0 Sp.a-voorzitter John Crombez heeft er een bewogen jaar opzitten. De lokale verkiezingen bleken geen succes voor de socialisten, en door in Antwerpen met de N-VA in zee te gaan botste de partij op heel wat interne kritiek. Maar in een interview met De Zondag klinkt Crombez strijdvaardig voor de verkiezingen van eind mei. Daarin werpt hij zich op als de beschermer van zij die het moeilijk hebben, maar pleit hij -opmerkelijk- ook voor minder migratie.

Migratie wordt hét thema van de komende verkiezingen. De regering viel uiteindelijk over het Marrakechpact nadat N-VA naar eigen zeggen “te laat de rode kaart had getrokken”. Crombez was niet verrast. “Het was de kroniek van een aangekondigde dood. N-VA wou eruit om als pure partij naar de verkiezingen te kunnen trekken. Je voelde dat al maanden aankomen", aldus Crombez.

Waarom sp.a wél voor het Migratiepact stemde? “Omdat migratie een internationale aanpak vraagt. Elke stap in die richting steunen wij. De migratie naar Europa moet verminderen. Anders zal dat niet houdbaar zijn. We moeten meer investeren in humane opvang in eigen regio. Vluchtelingen moeten daar kunnen blijven. Dat is onze visie. Alleen zo kan je de migratiestromen controleren”, aldus Crombez.

Dat ook N-VA die mening is toegedaan, verbaast de sp.a-voorzitter. “Hoezo? Zij zaten toch in de regering? Ik heb van die verhoogde steun niets gezien. Hebt u een aanpak gezien van de asielchaos? Ik niet. Ik heb Francken vooral horen communiceren, en heel driest zelfs. Zijn beleid was zwak.”

Lees het volledige interview met Crombez in De Zondag.