Sp.a-voorzitter John Crombez mengt zich steeds nadrukkelijker in Oostendse coalitievorming en start nu zelf gespreksronde ADN

24 oktober 2018

15u02

Bron: Belga 0 Nationaal sp.a-voorzitter John Crombez (Stadslijst) mengt zich steeds nadrukkelijker in de Oostendse coalitiegesprekken en houdt nu zelf een informatieronde. Hij start verkennende gesprekken voor een coalitie met Open Vld, Groen, de Stadslijst en CD&V of paars-groen.

De gesprekken in Oostende zitten in een impasse. Bart Tommelein (Open Vld) bond vorige week N-VA en CD&V aan zich vast en had al twee gesprekken met Groen, voorlopig zonder resultaat. Tommelein ziet ook paars-groen niet zitten. Hij heeft al meerdere keren gezegd dat hij geen burgemeester wordt van een paars-groene coalitie en dat de sjerp hem enkel interesseert als hij burgemeester kan worden van een vernieuwingsproject, lees, zonder de Stadslijst. Voor Groen is het water tussen hen en N-VA dan weer te diep.

Crombez, die na Johan Vande Lanotte de meeste voorkeurstemmen kreeg op de Stadslijst, neemt nu het initiatief en start gesprekken voor een coalitie met Open Vld, Groen, de Stadslijst en CD&V of paars-groen. Hij doet dit op basis van de inhoudelijke nota die eerder deze week is opgesteld voor de toekomst van Oostende en de reacties daarop van de verschillende partijen. Groen komt als eerste aan de beurt. Dat is niet vreemd, want de partij van Wouter De Vriendt heeft de sleutel in handen. Uittredend burgemeester Johan Vande Lanotte blijft opvallend stil in de gesprekken.

