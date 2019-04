Sp.a-voorzitter John Crombez: “Ik wil een links front” Jeroen Van Horenbeek

12 april 2019

13u23

Bron: De Morgen 1 Sp.a-voorzitter John Crombez hoopt dat na de verkiezingen een machtsblok ontstaat met sp.a, PS, Groen en Ecolo. “Ik wil een links front”, zegt hij in een weekendinterview in De Morgen. “We gaan met rood en groen voor het eerst meer dan een derde van de Kamer bezetten. Als we daar samen niets mee doen, is dat intriest”, aldus Crombez.

Dat het verbond dat sp.a en Groen in Antwerpen sloten voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar niet gewerkt heeft, is daarvoor geen belemmering volgens de socialistische voorzitter. Hij was zelf een van de drijvende krachten achter Samen. “Spijtig genoeg heeft dat maar een paar maanden standgehouden. Vandaag is de band met Groen heel goed, ik heb regelmatig contact met Meyrem Almaci. Met de PVDA is dat minder. Ik sluit hen niet uit, maar zij zullen straks wellicht geen bepalende factor zijn in het federale parlement.”

Het hardnekkige gerucht dat de sp.a zich al met een voorakkoord heeft vastgeklonken aan de N-VA, ontkent Crombez in alle toonaarden. “Dat is ondenkbaar: onze maatschappelijke visies staan haaks op elkaar. Wij gaan uit van solidariteit, N-VA is de reïncarnatie van Reagan en Thatcher. (...) Het is niet omdat we in Antwerpen samenwerken, dat we dat sowieso ook op Vlaams of federaal niveau gaan doen. Dat is flauwekul die verspreid wordt door een zenuwachtige Wouter Beke (CD&V). Hij is gewoon bang dat hij uit de boot zal vallen.” Al wil Crombez een samenwerking met de partij van De Wever ook niet formeel uitsluiten. “Alleen samenwerken met Vlaams Belang is absoluut geen optie.”

Crombez is tevreden over de manier waarop sp.a vandaag oppositie voert. “De zorgcrisis, dat is ons thema. We zijn een van de rijkste regio’s in de hele wereld, maar toch zijn er 15.000 Vlaamse gehandicapten die hun centen niet krijgen. Ook al is Jo Vandeurzen (CD&V) een brave mens: shame on you, verdomme.” Crombez is niet van plan om in een Vlaamse regering te stappen die de zorgcrisis niet oplost.