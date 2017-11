Sp.a-voorzitter John Crombez: “Ik wil absoluut de verkiezingen winnen. Maar ja, ik lig 's nachts wakker” ADN

14u46

Bron: De Standaard 0 I&C Sp.a-voorzitter John Crombez weet maar al te goed dat de kaarten een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen voor zijn partij niet bepaald goed liggen. “Ik lig er 's nachts wakker van”, bekent Crombez in een interview met De Standaard.

Sp.a staat er niet goed voor in de peilingen en deelde ook mee in de klappen na de wanpraktijken die zijn bovengekomen bij de Franstalige socialisten. Kan de Vlaamse socialistische partij het tij nog keren? “Ik wil absoluut de verkiezingen winnen”, zegt Crombez in De Standaard. “Maar ik weet niet of dat zal lukken, omdat het onvoorspelbaarder is dan ooit.”

Het voorzitterschap voor zijn rekening nemen in moeilijke tijden vergelijkt hij met het beklimmen van de Mount Everest, maar ondanks de pessimistische vooruitzichten zet Crombez door om zijn partij in gunstiger vaarwater te loodsen. "Ik wil dat de bevolking gelooft dat de politiek in staat is om de dingen te veranderen. Dat is nu niet het geval, dat weegt op de socialisten."

"Het voorzitterschap is voor mij geen natuurlijke gave”, stelt hij nog. “Mijn zwakste punt is dat ik de dingen te veel wil uitleggen. Je komt makkelijker in het nieuws door iemand verbaal de kop in te slaan. Het loont om hard, vuil en bits te zijn. Misschien geeft zo'n aanpak mijn partij in de peilingen wat zuurstof. Ik weiger dat, ik ben geen volksmenner."