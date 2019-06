Sp.a-voorzitter Crombez biedt ontslag aan, partij wil in Vlaanderen naar de oppositie IB IVDE KVDS TT

18 juni 2019

04u29

Bron: Belga, eigen berichtgeving 56 Sp.a-voorzitter John Crombez heeft gisteren zijn mandaat ter beschikking gesteld. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het partijbestuur, dat voor de gelegenheid uitgebreid was tot alle verkozenen van de sp.a, heeft echter unaniem gevraagd dat Crombez op post blijft tot er een nieuwe voorzitter is. In het najaar staan voorzittersverkiezingen op het programma. Het partijbestuur zou er verder ook voor opteren om de komende regeerperiode voor de oppositie te kiezen, zeker in Vlaanderen. Op federaal vlak wil de partij nog geen exclusieven stellen.

De afgelopen dagen kwam er felle kritiek van de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte en Bruno Tobback, de voorganger van Crombez, op de voorzitter. Crombez heeft daarom zijn mandaat ter beschikking gesteld en het partijbestuur gevraagd na te denken. "Hij bleef zelf niet op de vergadering, zodat zonder aarzeling kon worden gesproken", zei een sp.a'er. De uitkomst was dat de afspraken bevestigd zijn. Crombez is gevraagd op post te blijven tot er een nieuwe voorzitter is.

Het is afwachten of de Oostendenaar kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen. In de sp.a leeft het gevoel dat Bonte en Tobback met hun kritiek vooral beogen dat Crombez spontaan afziet van een tweede termijn als voorzitter.



Het partijbureau van de sp.a vindt het overigens geen goed idee om vervroegde voorzittersverkiezingen te organiseren. Dat hebben de nieuwe parlementsleden Hannes Anaf en Melissa Depraetere vanmorgen toegelicht in De Ochtend op Radio 1.

“Kunnen ons lacune niet permitteren”

“Nu vervroegde voorzittersverkiezingen houden, zou geen goed idee zijn”, zei Anaf, die vandaag voor het eerst de eed aflegt als Vlaams parlementslid. “Er ligt veel werk op de plank: we hebben veel nieuwe parlementsleden die moeten worden ingewerkt, onze organisatie moet worden aangepast en we moeten aan ons nieuwe verhaal schrijven. We kunnen het ons echt niet permitteren om daar met een lacune te zitten.”

Volgens Melissa Depraetere, die zich vanaf donderdag Kamerlid mag noemen, heeft de sp.a nu geen behoefte aan een interne kiesstrijd. “We hebben net stabiliteit en rust nodig.” Wat haar betreft, moet de toekomstige voorzitter het “traject” dat onder Crombez werd uitgetekend, verderzetten. “Dat kan iemand nieuw zijn, maar dat kan ook opnieuw John Crombez zijn.”

Regeringsonderhandelingen

Gevraagd naar de regeringsonderhandelingen, zeiden Depraetere en Anaf dat de sp.a het liefst op de oppositiebanken plaatsneemt, zeker op Vlaams niveau. “Op het partijbureau is het de lijn dat wij ervoor kiezen oppositie te voeren en dat wij in geen geval in een rechtse regering willen meestappen”, aldus Depraetere.

Volgens Anaf is het “heel moeilijk te zeggen hoe een federale regeringsonderhandeling verloopt, maar wij gaan er echt wel vanuit dat wij voor de oppositie kiezen”. Toch sluit sp.a de deur federaal nog niet helemaal en zal alles afhangen van de evolutie op dat niveau.