Sp.a-voorzitter Conner Rousseau ziet vooruitgang in 'snuffelronde' regeringsvorming: "Er zijn openingen"

24 mei 2020

07u35

Bron: De Zondag 16 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft de eerste ronde van zijn samen met PS-voorzitter Paul Magnette opgezette ‘snuffelronde’ in de federale regeringsvorming afgerond. De gesprekken waren “voorzichtig positief”, zegt hij in De Zondag. Een regering in juni is niet mogelijk, maar wel in september, denkt Rousseau. “De samenstelling maakt mij geen kloten meer uit.”



Rousseau en Magnette namen als voorzitters van de partijen die de grootste politieke familie in de Kamer vormen, de voorbije twee weken een nieuw initiatief om de regeringsvorming te reanimeren. Dinsdag zal het een jaar geleden zijn dat we naar de stembus trokken, en een federale regering is nog altijd niet in zicht. Maar de gesprekken van Rousseau en Magnette met de andere partijvoorzitters zijn volgens die eerste voorzichtig positief en constructief verlopen.

"Er zijn enkele zaken veranderd”, zegt Rousseau vandaag in een interview in De Zondag. “Vandaag wil niemand nog besparen op de gezondheidszorg. Dat was enkele maanden geleden wel het geval. Dat is één nieuwe opening. Er zijn er nog. Maar ik kan daar inhoudelijk niet dieper op ingaan. We gaan die eerst verder onderzoeken.”



De sp.a-voorzitter wil nu komende week samen met Magnette een verslag opmaken van hun bevindingen van de gesprekken. “We gaan dan een tweede ronde doen en die bevindingen open en bloot bezorgen aan alle partijen. Daarna moet er een formateur aangesteld worden.” Wie dat moet zijn, “kan ik niet zeggen”, aldus Rousseau. Vrijdag vertelde Magnette in Terzake dat het misschien opnieuw tijd is voor een Vlaming als premier.

Ook op de samenstelling van een nieuwe regering wil Rousseau niet ingaan, al ligt dat vooral aan het feit dat dat aspect de 27-jarige “geen kloten meer uitmaakt”. “Het zou goed zijn mocht er een meerderheid zijn in de twee landsdelen. Maar het zou nog beter zijn mocht er een sterke en sociale regering komen.”

