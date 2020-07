Sp.a-voorzitter Conner Rousseau schrijft nota die kan dienen als mogelijke basis voor regeerakkoord Redactie

01 juli 2020

20u29

Bron: VTM NIEUWS 0 Politiek Sp.a-voorzitter Conner Rousseau is bereid om volgende stap te zetten in de federale regeringsvorming. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Rousseau heeft zelf een nota geschreven die kan dienen als mogelijke basis voor een regeerakkoord.



Rousseau heeft zijn nota al bezorgd aan voorzitters Joachim Coens van CD&V, Egbert Lachaert van Open Vld en Georges-Louis Bouchez van de Franstalige liberalen MR. In de nota pleit de sp.a-voorzitter voor hogere lonen en pensioenen, eerlijkere belastingen en meer geld voor de zorg.

Of hij de PS wil laten vallen om in een regering te stappen, is niet duidelijk. Nochtans is dat dé hamvraag.

