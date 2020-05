Sp.a-voorzitter Conner Rousseau pleit voor ‘new social deal’: “Overheid moet fors investeren” Redactie

01 mei 2020

12u00 10 Geen traditionele 1 meitoespraak voor Conner Rousseau (27) op zijn eerste Dag van de Arbeid als sp.a-voorzitter, wegens het coronavirus. Rousseau richtte zich daarom aan de sp.a-leden in een videoboodschap, waarin hij pleit voor een ‘new social deal’. “O p een moment dat werkelijk iedereen in dit land zichzelf overstijgt, mag en kan de politiek niet achterblijven”, klinkt het. Investeren is de kernboodschap.



Gisteren zette Rousseau in de onlinetalkshow ‘Vooruit TV’ iedereen die het land vandaag draaiende houdt al in de bloemetjes en benadrukte hij de nood aan meer solidariteit. In zijn eigenlijke 1 meitoespraak doet hij een “duidelijk en helder voorstel om de fundamenten te leggen van een nieuwe samenleving”.

“Dit is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we straks weer vooruit willen, dan zullen we het eerst en vooral eens moeten zijn over wat vooruitgang is. Alleen als we allemaal onze taboes loslaten en het eens raken over de richting die we uit moeten, kunnen we de juiste keuzes maken om onze samenleving samen herop te bouwen. Het moment is dan ook aangebroken voor een ‘new social deal’”, aldus Rousseau.

Die new social deal bestaat volgens de sp.a-voorzitter uit drie heldere afspraken:

1. Een sterke en efficiënte overheid die investeert om samen vooruit te gaan

“Investeren vandaag, dat is sparen voor morgen. Voor de komende generaties. Alleen door te investeren kunnen we onze welvaart van morgen veiligstellen. Investeren in onze bedrijven, om de jobs en dus de koopkracht van iedereen te verzekeren, investeren in stipt, betrouwbaar en efficiënt openbaar vervoer, om eindelijk eens iets te doen aan die ellendige files. Investeren in energiezuinige woningen en alternatieve energie, om eindelijk eens iets de doen aan het klimaat.”

2. H et rendement van die investeringen gaat naar iedereen die mee bouwt

“Iedereen die inspanningen levert, die mee de handen uit de mouwen steekt, moet daar een faire beloning voor krijgen. Rendement in de vorm van een hoger inkomen en lagere belastingen voor iedereen die elke dag zijn best doet. Rendement in de vorm van betaalbare geneesmiddelen en een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. Rendement in de vorm van een nieuwe en sterke sociale bescherming voor iedereen die werkt. Ook voor nieuwe manieren van werken, zoals freelancers of de koeriers van deze wereld.”

3. E en fiscaal pact voor een eerlijk belastingsysteem

“Een eerlijk belastingsysteem dat er eindelijk eens voor zorgt dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient. Want nog te veel mensen betalen te veel belastingen omdat een kleine groep er te weinig betaalt. Een fair belastingsysteem dus, dat ervoor zorgt dat iedereen zijn deel bijdraagt. Zoals mijn grootmoeder altijd zegt: ‘Elk zijn deel is niks te veel.’ Maar ook en vooral niks te weinig.”

De volledige toespraak kan je hieronder lezen

