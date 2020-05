Sp.a-voorzitter Conner Rousseau over ideeën uit #operatietoekomst: “We zijn gieriger dan de Hollanders” TTR

26 mei 2020

10u07 4 Professor politieke wetenschappen Carl Devos (UGent) vindt dat we “naar minder en grotere partijen” moeten “waardoor er met minder partijen bestuurd kan worden”, zo zegt hij in #operatietoekomst. N-VA-voorzitter Bart De Wever wil na de zomer een nieuwe regering, ofwel verkiezingen in september. Wat denkt sp.a-voorzitter Conner Rousseau over de ideeën uit #operatietoekomst ? Freek Braeckman gingvoor HLN Live met hem in gesprek.



Tien experts geven hun adviezen om ons land weer te laten werken in #operatietoekomst. VTM-nieuwsanker Freek Braeckman legt de voorstellen van onze tien experten voor aan politici op HLN LIVE. Eerder vandaag kwam N-VA-voorzitter Bart De Wever al aan het woord. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau laat zijn licht schijnen over de voorstellen.

Politiek expert Carl Devos pleit voor een minder proportionele vertegenwoordiging na de verkiezingen. “The winner takes it all”, zegt hij. “Het is positief dat we meer naar experten beginnen te luisteren”, zegt Rousseau. “De mensen zijn de politiek zoals ze die vandaag kennen wel wat beu. Dat men nadenkt over nieuwe manieren, vind ik oké. Bij het principe ‘the winner takes it all’ stel ik me de vraag: doe je dat dan per provincie of niet? We hebben wel veel regeringen en parlementsleden. Het kan efficiënter. Schaf de Senaat af. Gebruik het als plaats waarbij we de burger en experten kunnen betrekken bij het beleid.”

Vroeger had je een paar grote partijen, nu zijn er meer kleinere partijen. Het pleidooi van Devos is er één voor minder partijen die de macht delen en op die manier meer bestuurskracht krijgen. Nu is het moeilijk om compromissen te zoeken, stelt Devos. “Het is inderdaad moeilijker geworden”, reageert Rousseau. “Al denk ik dat we al die tijd die partijen hebben gehad. Dat maakt het niet makkelijker. Ik vind zijn voorstel interessant om over na te denken. Op termijn zit een ‘herkaveling’ van het politieke landschap eraan te komen. Veel mensen voelen zich politiek dakloos.”

We gaan eind september ergens moeten landen, of het komt niet goed Conner Rousseau

Gezamenlijke doelen

Op de vraag of hij kleinere partijen ziet samensmelten, antwoordt Rousseau: “Heel concreet heb ik niet meteen een toverformule, maar ik denk dat je meer moet samenwerken naar de gezamenlijke doelen die je hebt.” Devos zegt ook dat de regeerakkoorden minder uitgeschreven moeten worden. Niet alles moet in detail op voorhand vastgelegd worden, vindt de politiek expert. “Hij heeft gelijk, denk ik. Wanneer je een regeerakkoord schrijft waarin elke komma staat, dan vertrek je vanuit een gevoel van wantrouwen tegenover je partners. Je rijdt jezelf daar soms op vast. Nu met corona is het belangrijk om een richting af te spreken. Gaan we de besparingsrichting uit of gaan we de mensen redden? We kunnen discussiëren over de kleur van de tegels in de badkamer, maar het fundament van het huis moet in het akkoord staan.”

We zijn intussen al een jaar over komma’s aan het discussiëren. Hoe komt dat? “Ik stel me elke dag die vraag”, aldus Rousseau. “Elke politicus heeft een partijbelang, maar je moet dat voor een deel kunnen overstijgen. Ik probeer de kar uit de modder te trekken. Ik voel dat er onder collega’s de bereidheid is om constructief te zijn. We gaan eind september ergens moeten landen, of het komt niet goed.”

Je mag mensen die hun werk kwijtraken niet laten verdrinken Conner Rousseau

Arbeid

Heel wat mensen dreigen hun job te verliezen. Arbeidseconoom Stijn Baert zegt dat we de werkzaamheidsgraad moeten verhogen. “Iedereen die kan werken, moet werken. Een kanttekening daarbij: mensen zullen massaal hun job verliezen als we niets doen. Je moet zorgen dat je zoiets hebt als tijdelijke werkloosheid. En dan heb je de periode na corona -ik weet niet wanneer dat zal zijn- maar dan moet je kijken dat je iedereen die kan werken op de arbeidsmarkt krijgt. Er is een soort mismatch nu. Een aantal groepen in de samenleving kan je moeilijker betrekken.”

Je moet ook de inactieven wakker maken, zegt Baert. “Ja absoluut. Wat heel belangrijk is, is werkbaar werk creëren zodat mensen niet uitvallen. Als je kijkt naar Scandinavische landen dan zie je investeringen in opleidingen en het heropleiden van mensen. Zo kunnen de mensen zich aanpassen aan de nieuwe noden op de arbeidsmarkt. Je hebt een sterke overheid nodig daarvoor.”Je mag mensen die hun werk kwijtraken niet laten verdrinken, zegt Rousseau. “Ik geloof in een sterke overheid die mensen opvangt”, klinkt het.

Moet je Brussels Airlines redden of de mensen die hun job kwijtraken helpen? “Dat is een moeilijke kwestie. Ik ben bezorgd over mensen die dag in dag uit werken in slechte arbeidsomstandigheden. We moeten er alles aan doen om het bedrijf en de jobs te redden. Wanneer de overheid mensen redt, dan moeten we daar iets voor terugvragen. We moeten zorgen dat de investering terugkomt naar de overheid en de samenleving. Brussels Airlines moet inspanningen doen op vlak van klimaat bijvoorbeeld. Geen slechte dagcontracten, goede arbeidsomstandigheden, geen winsten zomaar uitkeren ook. Wat we nu moeten doen, is zorgen dat de economie standhoudt en terug kan groeien. We moeten er alles aan doen om de jobs te redden.”

We zijn gieriger dan de Hollanders Conner Rousseau

“Gieriger dan Hollanders”

Maak schulden door te investeren, maar niet eindeloos, vindt econoom Geert Noels. Iemand moet de rekening betalen. “Hij is slim genoeg om te weten dat als je investeert je ook hoopt daaruit een rendement te halen. We zijn gieriger dan de Hollanders nu. Het is belangrijk om massaal te investeren in de economie. De bedrijven die gezond waren voor de crisis, moeten we gezond houden tijdens en na de crisis.”

“Ik pleit ervoor om te investeren, maar ook dat de leningen aan kmo’s en kleine zelfstandigen langer en goedkoper aangeboden worden. Als bepaalde sectoren omvallen, dan gaat het een domino-effect geven. Het is belangrijk om te doen wat nodig is. Als je participeert in Brussels Airlines, dan krijg je een deel zeggenschap. Je moet kijken of je het de goede richting uitduwt. Dat gaat over duurzaamheid en goede jobs bijvoorbeeld. Als België de jobs redt, dan hoop ik dat ons land een stok achter de deur heeft.”

We hebben heel wat potentieel om mensen die thuis kunnen werken, dat ook te laten doen Conner Roussau

Mobiliteit

“We weten dat de files ons land bijna tien miljard euro per jaar kosten. Je moet daar iets aan doen”, gaat Rousseau verder. “Ik geloof in collectieve maatregelen. Waarom hebben we ‘s nachts geen openbaar vervoer? In Nederland, Frankrijk en Spanje heb je een nachtaanbod. Waarom hebben we een slechte stiptheid? Mensen die de auto niet nodig hebben, moeten een goed en betaalbaar alternatief hebben in openbaar vervoer.”

“Corona stelt een aantal zaken heel scherp. Heel wat mensen werken nu thuis. We hadden in België een laag gebruik van thuiswerk. We hebben heel wat potentieel om mensen die thuis kunnen werken, dat ook te laten doen. Dat heeft heel wat voordelen: een beter mentaal welzijn, verhoogde productiviteit wat goed is voor de economie, minder verkeer wat goed is voor het klimaat”, stelt Rousseau. “Laat ons niet allemaal massaal de baan opgaan, maar laat ons kijken waar het mogelijk is om thuis te werken.”

Klimaat

“Het klimaatverhaal is voor mij een verhaal van ongelijkheid”, zegt Rousseau. “Ik zal daar tegen strijden. Je moet ervoor zorgen dat iedereen mee kan met dat verhaal. Het is belangrijk voor onze eigen gezondheid en voor de planeet. We moeten geen maatregelen nemen die kwetsbare mensen treffen. Je hebt een sterke overheid nodig die collectieve maatregelen neemt. Ik ben geen voorstander van LEZ, want ze hebben een grote impact op heel wat mensen. Wat impact heeft, is het openbaar vervoer. Daar kan iedereen gebruik van maken. Wat ook belangrijk is, is het isoleren van woningen. We hebben een renovatie-isolatieplan voorgesteld. Dat zal voor veel jobs zorgen en is ook goed voor het klimaat en de portemonnee van de mensen want je zal minder betalen aan energie.”

Moeten de kerncentrales langer opengehouden worden? “Op zich niet”, vindt Rousseau. “De energiefactuur is enorm gestegen. Het openhouden van de kerncentrales zorgt niet voor goedkopere energie. Keer op keer dat je ze langer openhoudt, stel je investeringen in groene energie uit. We weten dat dit de toekomst is. Waarom dan blijven wachten? Omdat we de moed niet hebben? Omdat we aandeelhouders van Electrabel willen blijven plezieren? We willen de klimaatfactuur niet door de gewone hardwerkende Vlaming laten betalen.”

Regeringsvorming

Komen er verkiezingen in september of komt er een nieuwe regering? “Veel politici hebben niet het beste van zichzelf laten zien. Het is een herexamen voor de politiek. Ik ben met mijn twee voeten in de modder gaan staan om de kar eruit te trekken. En ik zal blijven trekken. Dit moet lukken”, besluit Rousseau.

Bekijk het volledige gesprek met Conner Rousseau hier:



