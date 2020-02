Sp.a-voorstel: "Stop met familiaal verlof af te straffen” ARA

10 februari 2020

05u00 0 Wie enkele dagen familiaal verlof neemt omdat z’n kind plots in het ziekenhuis ligt omdat z’n huis getroffen is door een storm, wordt daar nadien voor afgestraft. Sp.a wil daar een mouw aan passen.

Als werknemer heb je jaarlijks recht op 10 dagen onbetaald familiaal verlof. Alle Belgen samen nemen per jaar 700.000 van die dagen op. Maar ze ondervinden daar nadeel van, zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels. Aangezien de personen in kwestie minder dagen gewerkt hebben, krijgen ze op basis daarvan ook minder vakantiegeld én hebben ze het jaar nadien mogelijk recht op minder wettelijke, betaalde verlofdagen.

“Bij mensen die een familielid hebben met een langdurige of chronische ziekte komt dat probleem jaarlijks terug en dat is sociaal onrechtvaardig”, aldus Bertels. Hij dient nu een wetsvoorstel in dat moet voorkomen dat familiaal verlof nog langer een impact heeft op het aantal verlofdagen of het vakantiegeld van de werknemer. Nu moet hij nog op zoek naar een meerderheid in het parlement.