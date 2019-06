Sp.a vist Bert Anciaux op als gecoöpteerd senator jv

24 juni 2019

15u15

Bron: belga 12 De sp.a heeft Bert Anciaux aangeduid als gecoöpteerd senator. Dat heeft Anciaux zelf bekendgemaakt op zijn Facebook-pagina en wordt bevestigd door de partij. Anciaux werd ook in de vorige legislatuur gecoöpteerd in de Senaat.



Sp.a vist Anciaux dus opnieuw op in de Senaat. Anciaux nam op 26 mei niet deel aan de verkiezingen. Aanvankelijk zou hij de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement trekken, maar uiteindelijk besliste hij een stap terug te zetten om Hannelore Goeman de lijst te laten trekken. Anciaux gaf toen te kennen dat de Vlaamse politiek voor hem een "quasi afgesloten hoofdstuk" was.



Nu krijgt Anciaux van zijn partij dus een verlengd verblijf in de Senaat. Het partijbureau van de Vlaamse socialisten heeft daarvoor het licht op groen gezet. "In alle eerlijkheid, ik had dit niet meer verwacht. Het doet me plezier het vertrouwen te krijgen van mijn partij", zegt Anciaux op Facebook.



In zijn Facebook-post toont Anciaux zich meteen boordevol plannen over wat hij wil doen in de Senaat. Zo wil hij bijvoorbeeld werk maken van een evaluatie van "50 jaar staatshervorming". "We moeten heel de Belgische constructie in vraag durven stellen en zoeken naar een nieuwe en creatieve invulling voor dit land", klinkt het.



Anciaux wil ook meewerken aan de vernieuwing binnen zijn partij. "Sp.a heeft nood aan een ernstige vernieuwing. Ik zal de partij hierin graag mee ondersteunen. Het komt erop aan terug geloofwaardig aan politiek te doen", aldus Anciaux.

