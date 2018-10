Sp.a-verkozene wil niet zetelen als coalitie met N-VA doorgaat: “Hun beleid heeft voor extra armoede gezorgd” SVM

22 oktober 2018

19u52

Bron: Belga 0 Dries Vandenbroeck werd voor de sp.a verkozen in de Aarschotse gemeenteraad. Hij zal dat mandaat echter niet opnemen als zijn partij in een coalitie stapt met N-VA. Ook minstens zes bestuursleden en andere personen op de sp.a-lijst protesteren tegen een dergelijke coalitie. Momenteel lopen er in Aarschot coalitiegesprekken tussen Open Vld, N-VA en sp.a.

"Ik ben in de politiek gestapt omwille van bepaalde principiële standpunten en kan mij niet verzoenen met het feit dat sp.a samenwerkt met N-VA", zegt het OCMW-raadslid. "Het beleid van deze partij heeft er in Vlaanderen immers voor gezorgd dat een aantal mensen het financieel moeilijker hebben gekregen. Bovendien kan ik mij helemaal niet vinden in de voortdurend polariserende uitspraken van een aantal kopstukken van deze partij."

Hij pleit voor "een coalitie van winnaars" in Aarschot, met naast de Open Vld (+6 zetels) van Gwendolyn Rutten ook Groen (+1 zetel) en de sp.a (die haar 4 zetels kon behouden; nvdr). "Indien sp.a een coalitie vormt met N-VA stel ik mijn mandaat ter beschikking en zal ik ook de werking van de sp.a in Aarschot niet langer ondersteunen.”