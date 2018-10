Sp.a van burgemeester Peter Vanvelthoven in Lommel voor het eerst in 30 jaar naar oppositie jv

15 oktober 2018

11u54

Bron: belga 0 In het Limburgse Lommel steekt CD&V de sp.a van burgemeester Peter Vanvelthoven voorbij. Bob Nijs (CD&V) wordt burgemeester in een coalitie van CD&V en N-VA.

In Lommel komt een einde aan 30 jaar socialistisch bestuur. CD&V werd er ruim de grootste met 36,5 procent en 13 van de 31 zetels. Daarmee is de partij de grote winnaar, want in 2012 hadden de christendemocraten nog maar 7 zetels.

Burgemeester Peter Vanvelthoven strandde met zijn Lijst Burgemeester op 30,3 procent en 11 zetels. De socialisten verloren dus 4 zetels en zijn de grote verliezer in Lommel. Ze worden naar de oppositiebanken verwezen, want CD&V en N-VA hebben een coalitie gevormd.

CD&V-lijsttrekker Bob Nijs wordt burgemeester. Zijn partij krijgt ook 5 schepenen, terwijl N-VA de resterende 2 schepenambten invult. "We hebben vannacht een akkoord gesloten en getekend. De verstandhouding was de laatste jaren al zeer goed en de contacten ook, dus er moest niet veel meer gesproken worden", zegt Karel Wieërs (N-VA).