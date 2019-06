Sp.a: “Strengere controle op inkomensgarantie voor ouderen is vernederende pestmaatregel” ttr

28 juni 2019

16u55

Bron: belga 2 binnenland Sp.a is niet te spreken over de strengere controles op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vanaf 1 juli. Zo moeten gepensioneerden die recht hebben op een IGO elk verblijf in het buitenland maar ook langere uitstappen in eigen land vooraf melden aan de Pensioendienst. Dat is voor sp.a-Kamerlid Anja Vanrobaeys een brug te ver.

"Onder het mom van administratieve vereenvoudiging wordt de bewegingsvrijheid van al kwetsbare gepensioneerden volledig aan banden gelegd. Dit is niet meer dan een vernederende pestmaatregel voor al kwetsbare gepensioneerden”, zegt sp.a-Kamerlid Anja Vanrobaeys.

Een IGO wordt toegekend aan 65-plussers die onvoldoende pensioen hebben kunnen opbouwen en dat niet kunnen aanvullen met eigen spaargeld, een huis of een inkomen van hun partner hebben. "Als ze op een zomerse dag worden opgebeld om mee te gaan met familie of vrienden naar Cadzand, maar dat vergeten te melden, en die dag controle krijgen, verliezen ze dat deel dat hen net niet volledig kopje onder duwt", klaagt Vanrobaeys aan.

Met een aandeel van iets meer dan 65 procent in het IGO, treft de maatregel vooral weduwen en gepensioneerde vrouwen die na een echtscheiding niet meer kunnen rekenen op het inkomen van hun partner en omwille van de zorgtaken die ze in het verleden opnamen geen volledig pensioen hebben opgebouwd. Ook zelfstandigen die te maken kregen met een faillissement en daardoor geen volledig pensioen konden opbouwen, zijn hiervan slachtoffer.

Budget

De sp.a wijst erop dat minister van Pensioenen Bacquelaine bij de invoering van de maatregel in 2017 geen cijfers kon geven over mogelijke misbruiken en de impact van deze maatregel. "De enige drijfveer was het budget van het IGO onder controle houden, maar dan wel op kap van gepensioneerden die al dik in de miserie zitten", zegt Anja Vanrobaeys.

Dat het budget van het IGO de voorbije tien jaar is gestegen, komt door de automatische toekenning ervan. "Net die automatische toekenning zorgt ervoor dat de meest kwetsbare gepensioneerden een inkomen krijgen waar ze recht op hebben. Een inkomen dat overigens nog steeds onder de armoedegrens ligt", aldus het sp.a-Kamerlid.

Volgens haar zullen de gemeenten mogen opdraaien voor de factuur van deze maatregel, want wie over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt, kan altijd naar het OCMW.