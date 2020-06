Sp.a steunt toekomstplan Conner Rousseau: mogelijk nieuwe naam voor partij HR

16 juni 2020

11u30

Bron: Belga 12 Politiek De leden van sp.a hebben maandag met overgrote meerderheid het toekomstplan voor de partij van voorzitter Conner Rousseau gesteund. Dat gebeurde met 94 procent van de stemmen. Voorzitter Rousseau had aangegeven dat een eventuele naamsverandering een onderdeel zou kunnen zijn van dat toekomstplan.

Meer dan 1.500 sp.a’ers namen maandag deel aan een online ledencongres, zo wordt in de omgeving van Rousseau een bericht in De Standaard bevestigd. De voorzitter heeft daarin toegelicht wat er de afgelopen zes maanden intern is gewijzigd en tekst en uitleg gegeven bij de New Social Deal die de partij naar voren schuift. Daarin pleit ze voor een investeringsboost van 192 miljard euro.

Zoals bekend wil Rousseau van sp.a een echte beweging maken met veel ledenparticipatie. Hij gaf maandag aan dat een naamsverandering eventueel deel zou kunnen uitmaken van het toekomstplan voor de partij. En dat toekomstplan kreeg de steun van 94 procent van de leden.

