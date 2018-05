Sp.a schakelt ‘Donald Trump’ in voor videoboodschap rond klimaatakkoord kg

22 mei 2018

11u20

Bron: Twitter 1 Via sociale media verspreidt sp.a een videoboodschap van Amerikaans president Donald Trump. De video is een ‘deep fake’: een vervalsing van bestaande beelden waarbij een persoon iets anders lijkt te doen of te zeggen. De nep-Trump heeft het onder andere over het klimaatakkoord van Parijs, en waarom ook België er goed aan zou doen om uit het akkoord te stappen.

“Zoals je weet had ik de ballen om uit het klimaatakkoord te stappen. Dat zouden jullie ook moeten doen, want wat jullie nu doen, is eigenlijk nog veel erger”, klinkt het uit de mond van Donald Trump. België zou het op het gebied van vervuiling nu immers nog slechter presteren dan voor het akkoord. “Jullie gingen akkoord, maar er verandert niets. Enkel blablabla, bingbangboom.”

Trump heeft een boodschap voor alle Belgen... #Klimaatpetitie pic.twitter.com/Kf7nIaDOKj sp.a(@ sp_a) link

Van ver kan het misschien lijken of de echte Donald Trump aan het woord is, maar de meeste internetgebruikers zien onmiddellijk dat er gesjoemeld is met de beelden. Een echt overtuigende video lijkt dan ook niet het doel. Met de boodschap wil sp.a mensen er vooral toe aanzetten om een online petitie tegen klimaatopwarming te tekenen. “Doe niet hypocriet”, waarschuwt ‘Trump’ nog.

Het filmpje werd gedeeld op Facebook en Twitter, waar het ondertussen al bijna honderdduizend keer werd bekeken. Ondanks de duidelijke trucage, leken sommige gebruikers toch overtuigd van de waarachtigheid van het filmpje. Anderen hadden kritiek op de manier waarop sp.a handtekeningen probeert te ronselen. Onder andere het gebruik van beelden van Trump, die zelf al vaak beschuldigd is van het verkondigen van misleidende boodschappen, werd door velen niet gesmaakt.

De video werd ook opgemerkt door online factchecker Lead Stories waar het meteen werd bestempeld als "fake news".