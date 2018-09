Sp.a protesteert tegen mannelijke lijsten in Brussel TT

21 september 2018

17u45

Bron: Belga 0 Hannelore Goeman, eerste kandidaat voor sp.a in Schaarbeek, berekende dat 73 procent van de Brusselse lijsttrekkers een man is. Op de website Allemaalmannen.be maakte ze een overzicht.

Goeman staat zelf, als eerste sp.a-lid, op een gedeelde lijst met PS die door een man wordt getrokken. In haar gemeente, Schaarbeek, wordt slechts één lijst door een vrouw getrokken, die van N-VA. "Ook nu alle lijsten voor de helft uit vrouwen bestaan, blijft de eerste plaats in 73 procent van de gevallen voor een man", klaagt ze aan.

De 'minst vrouwelijke' gemeente is Etterbeek waar alle vijf de lijsttrekkers een man zijn. Ook in Anderlecht en dus Schaarbeek is er slechts één vrouwelijke lijsttrekker van de 9 respectievelijk 8 lijsten.

Ze roept partijen op om in de toekomst te zorgen voor meer evenwicht tussen mannen en vrouwen aan het hoofd van hun lijst en vraagt kiezers om op 14 oktober voor een vrouw te stemmen. "Almaar meer vrouwen doen aan politiek, maar al te vaak spelen ze de tweede viool. Dat moet veranderen: vrouwen zijn geen tweede keus. Wij zijn de helft van de bevolking en zouden dus ook beter moeten vertegenwoordigd zijn aan de top."

Sp.a schuift zelf in 12 van de 19 Brusselse gemeenten een vrouw naar voor als eerste kandidaat op de lijst. Als enkel de echte lijsttrekkers op de PS/sp.a-lijsten of aanverwanten wordt geteld, gaat het slechts om 4 gemeenten.

In Vlaanderen is meer dan 75 procent van de lijsttrekkers een man. Dat is wel een stijging van meer dan 4 procentpunt tegenover 2012.