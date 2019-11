Sp.a pleit om NMBS en Infrabel weer samen te smelten: “Sinds opsplitsing, is het bergaf gegaan” tvc

12 november 2019

08u36

Bron: Belga 14 Het Belgisch spoor ontspoort. De stiptheid keldert, de reizigers morren en de NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel liggen meer in ruzie dan dat ze samenwerken. Om daar een mouw aan te passen, pleit sp.a er nu voor om de twee bedrijven weer samen te smelten. "Dat zal niet alle problemen in één klap oplossen", zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke in Het Nieuwsblad. "Maar volgens ons is het een essentiële stap."

Het is alles of niets voor de NMBS. Over een dikke drie jaar, in 2023, moet de politiek uitmaken of ze het spoor wil openstellen voor privébedrijven. Er is een mogelijkheid om nog tien jaar lang het monopolie aan de NMBS zelf te laten, maar dan moet het bedrijf wel tonen dat het in staat is haar eigen boontjes te doppen.

Om ervoor te zorgen dat de Belgische spoormaatschappij die drempel kan halen, pleit sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke er in een resolutie voor om de NMBS en Infrabel weer samen te smelten. “Sinds de NMBS is opgesplitst in twee bedrijven, is het alleen maar bergaf gegaan met het spoor", zegt hij. "Er zijn meer goedbetaalde managers, directieleden en bestuursleden, maar minder personeel op het terrein en een slechtere stiptheid." Begin 2018 zakte de tevredenheid van de reizigers zo tot 59,1 procent, een dieptepunt.

En door de tweedelige structuur slagen NMBS en Infrabel er volgens Vandenbroucke niet in om daar orde op zaken te stellen. "Afgelopen zomer vlogen de verwijten heen en weer over ingrijpende werken", zegt hij. "Terwijl ze slechts één doel voor ogen moeten hebben: een kwaliteitsvolle, stipte dienstverlening verzorgen aan een groeiend reizigersaantal.”