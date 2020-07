Sp.a-parlementslid vindt houding De Crem rond verplichting mondmaskers "wraakroepend" HAA

01 juli 2020

15u26

Bron: Belga 6 Vlaams parlementslid Kurt De Loor (sp.a) vindt het “wraakroepend” dat federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gemeenten verbiedt om mondmaskers te verplichten in supermarkten. In Deinze werd burgemeester Vermeulen (CD&V) gisteren teruggefloten nadat hij een mondmaskerplicht had aangekondigd. "Al sinds het begin van de crisis worden steden en gemeenten aan hun lot overgelaten", vindt De Loor.



De Loor, die zetelt als lid van de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement, vindt dat de hogere overheden tekortschieten in hun aanpak van de coronacrisis. “De veiligheidsraad slaagt er niet in om duidelijke maatregelen te nemen, schuift telkens de hete aardappel door naar de steden en gemeenten en die hebben amper middelen om te doen wat nodig is.”

“Sheriff”

Zowel Geraardsbergen als Deinze willen de verspreiding van het virus op hun grondgebied tegengaan door mondmaskers te verplichten in supermarkten. Maar die laatste gemeente werd op vraag van De Crem teruggefloten door waarnemend gouverneur Didier Detollenaere (Open Vld).



"Dat minister De Crem, die zelf in de veiligheidsraad zit, de sheriff gaat spelen en lokale besturen terugfluit die wél duidelijke maatregelen nemen om de gezondheid van hun burger te beschermen, is echt wraakroepend", zegt De Loor. "Ofwel neem je duidelijke maatregelen die voor iedereen gelden, ofwel vraag je de steden en gemeenten om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en geef je hen de middelen en de autonomie om dat naar goeddunken te doen."

Doodjammer dat burgemeesters aan hun lot worden overgelaten Parlementslid Kurt De Loor (sp.a)

Jan Jambon (N-VA)

De Loor zegt dat steden en gemeenten in het Vlaams parlement al meermaals gevraagd hebben om meer betrokkenheid en betere informatie. "Maar blijkbaar gebeurt dit nog altijd niet." Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is "niet daadkrachtig genoeg om de rol van steden en gemeenten te verdedigen in de Veiligheidsraad", klinkt het nog. “Doodjammer dat burgemeesters aan hun lot worden overgelaten”, aldus De Loor.

Eerder vandaag heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nog aangedrongen op meer overleg tussen het federale niveau en het lokale over de aanpak van het coronavirus. “Als men lokaal merkt dat de federale maatregelen niet volstaan om een situatie aan te pakken, dan zijn zulke demarches het gevolg”, zei VVSG-woordvoerster Nathalie Debast. “En daarom is overleg dus nodig, en niet enkel ‘wij beslissen en jullie handhaven’.”

