Sp.a pakt Bourgeois aan na Septemberverklaring: "U sprak nooit langer, maar u hebt nog nooit zo weinig gezegd" SVM

26 september 2018

16u10

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement debatteert vandaag over de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Oppositiepartij sp.a mocht de spits afbijten. Fractieleider Joris Vandenbroucke verwijt de regering niet alleen dat ze zonder visie bespaard heeft, maar ook dat de realisaties op het terrein uitblijven.

"U hebt nooit langer gesproken, maar u heeft nooit zo weinig gezegd", aldus Vandenbroucke. Minister-president Geert Bourgeois pikt het echter niet dat Vlaanderen wordt afgeschilderd als een "sociaal kerkhof".

De Vlaamse regering pakte gisteren uit met een begroting in evenwicht en een pakket bijkomende investeringen, onder meer in welzijn, onderzoek & ontwikkeling, onderwijs en mobiliteit. Bourgeois maakt zich sterk dat Vlaanderen er anno 2018 beter aan toe is dan bij de start van de legislatuur in 2014.

"Wereldvreemd"

Oppositiepartij sp.a ontkent niet dat de begroting erop vooruitgegaan is, maar daarvoor heeft de gewone Vlaming volgens fractieleider Joris Vandenbroucke wel hogere facturen en lagere subsidies moeten slikken. De regering heeft volgens hem ook zonder visie bespaard en de resultaten op het terrein blijven achterwege. Zo blijven er lange wachtlijsten in de zorg, groeien de files aan en blijft de beloofde halvering van de kinderarmoede achterwege. Dat de regering-Bourgeois zich op de borst klopt, bestempelt Vandenbroucke als "wereldvreemd".

De regering counterde de kritiek van de Vlaamse socialisten door te wijzen op de recordinvesteringen op het vlak van welzijn en mobiliteit. Bourgeois ergerde zich ook aan het "riedeltje" van de sp.a dat Vlaanderen een sociaal kerkhof zou zijn. De inspanningen van deze regering zijn volgens hem door geen enkel Vlaamse regering voorgedaan.

"100% azijnbeleid"

Ook de nakende gemeenteraadsverkiezingen slopen links en rechts in het debat. Zo noemde Vandenbroucke zijn thuisstad Gent een voorbeeld van succesvol mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) reageerde schamper door het sp.a-verhaal af te doen als "100 procent azijnbeleid". "U wil mensen uit hun auto pesten en ranselen. Als je geen alternatief hebt, is het nogal logisch dat het aantal fietsers en het gebruik van het openbaar vervoer stijgt."

"Tijd voor liberale burgemeester"

Zijn partijgenoot Andries Gryffroy wees ook op de "negatieve gevolgen van het Gentse circulatieplan". Dat kon Gents Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq niet over zijn kant laten gaan. "Wat zijn de resultaten? 16.000 nieuwe jobs, het laagst aantal faillissementen en het meeste aantal starters. Ik denk dat het tijd is voor een liberale burgemeester in Gent", aldus De Clercq.

Om het Gentse gemeenteraadsintermezzo in het Vlaamse halfrond af te ronden, verzuchtte parlementsvoorzitter Jan Peumans: "Waar is de tijd dat het hier altijd over Antwerpen ging?"