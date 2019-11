Sp.a opgetogen over Open Vld-voorstel over euthanasie bij dementerenden HAA

21 november 2019

10u49

Bron: Belga 1 Politiek Sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée is opgetogen over het voorstel van Open Vld om euthanasie ook mogelijk te maken voor mensen met dementie die zich niet in een onomkeerbare coma bevinden. “De vraag in de samenleving is groot. Mensen zijn werkelijk ongerust over een mensonwaardig levenseinde en willen de controle daarover in eigen handen hebben", zegt Jiroflée in een reactie.

Het liberale wetsvoorstel komt van Kamerlid Robby De Caluwé, maar sp.a pleit er naar eigen zeggen al meer dan een legislatuur voor om euthanasie toe te laten bij dementerenden. "Ons voorstel", legt Karin Jiroflée uit, "bestaat erin dat euthanasie ook zou moeten kunnen bij vergevorderde dementie. Daarvoor moet de wilsverklaring dus ook gelden bij dementie en niet alleen bij een onomkeerbare coma."

In de voorbije legislatuur heeft de meerderheid, "ook Open Vld", de boot altijd afgehouden, zegt Jiroflée. "Ik ben bijzonder opgetogen dat ze zich vandaag voorstander tonen. De vraag in de samenleving is immers groot. Mensen zijn werkelijk ongerust over een mensonwaardig levenseinde en willen de controle daarover in eigen handen hebben.”



Het wetsvoorstel van sp.a maakt euthanasie mogelijk voor een patiënt die een dergelijk gevorderd stadium heeft bereikt, dat hij zich in de fysieke of psychische toestand bevindt die hij in zijn wilsverklaring heeft beschreven.